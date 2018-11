musica

Palermo, omaggio a Battisti con la band Non dire no

Giovedì 8 novembre, ore 21.30 - Non dire no, omaggio al mito della musica pop italiana Lucio Battisti a Sanlorenzo Mercato.

07/11/2018

Il mito della musica pop italiana Lucio Battisti rivive tra le note live di una grande resident band come i Non dire no.

Il gruppo composto da Daniele Davì (voce), Francesco Ribaudo (chitarra), Francesco Vannini (chitarra), Simone Esposito (basso) e Daniele Zimmardi (batteria) ricrea l’emozionante atmosfera tipica dei concerti degli anni ’70 del celebre cantautore, ripercorrendo con uno spettacolo di circa due ore le tappe fondamentali della sua produzione, da "I giardini di marzo" a "Emozioni", da "Dieci ragazze" a "Un'avventura", "La canzone del sole", "Il mio canto libero".

Lucio Battisti ha emozionato con la sua musica intere generazioni, divenendo la colonna sonora della vita di molti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi, imprimendo una svolta decisiva al pop-rock italiano, con una produzione unica e innovativa.

