Palermo Pride 2019

Palermo Pride 2019: gli appuntamenti dal 20 al 29 Giugno

Il programma degli eventi del Palermo Pride 2019 dal 20 al 29 Giugno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2019 - 16:28:00 Letto 407 volte

Nei giorni intorno al 28 giugno il Palermo Pride ha organizzato degli eventi, tutti a ingresso gratuito: si parte giovedì 20 alle 17 dalla chiesa anglicana Holy Cross di via Mariano Stabile con la presentazione di “In cammino tra fede e omosessualità” (Edizioni La Zisa), libro di Nicola D'Ippolito con padre Russell Ruffino, il giornalista Davide Romano e Marco Siino dell'associazione Ali d'aquila persone cristiane lgbt e del direttivo di Coordinamento Palermo Pride.

L'indomani, venerdì 21 alle 21, viene proiettato il film commedia “Kinky Boots. Decisamente diversi” (di Julian Jarrold, 2005) alla Casa del Popolo, ex istituto dei Sordomuti in via Cavour, e martedì 25 in piazza Sant'Anna alle 18 si parla a un incontro pubblico dell'intersezionalità delle lotte femminista, transfemminista e Lgbt+ in chiave antifascista con Non una di meno Palermo.

Mercoledì 26 alle 21 ancora alla Casa del Popolo con Vanni Piccolo e Massimo Milani ha luogo l'incontro “Milania intervista Messalina, mitica eroina dei favolosi campeggi gay” e segue la proiezione del film “Pride” (di Matthew Warchus, 2014). Libreria Dudi, il circolo arci Le Giuggiole e Famiglie Arcobaleno organizzano per bambini dai tre ai novant'anni l'evento “Il Pride è di tutti” con la lettura ad alta voce di storie e il dj set di Sergio Cataldi (mercoledì 26 alle 18.30 alla Libreria Dudi). Il performer Ernesto Tomasini insieme a Massimo Milani, Vanni Piccolo, Charlie Abbadessa e Laura Trav sono i protagonisti del dibattito “Frosh, elogio della checca” giovedì 27 in piazza Mediterraneo alle 18 e infine ancora Tomasini omaggia l'attrice Judy Garland nell'incontro performativo “Beautiful Rainbows: Judy e le altre” sabato 29 alle 18 al Teatro Montevergini.

Non manca l'arte contemporanea: in occasione del Pride è stata organizzata la personale fotografica di Fabio Giannetto dal titolo “Oltre gli arcobaleni”, quindici ritratti di altrettanti transessuali sono allestiti nell'atrio di palazzo delle Aquile (da sabato 23 a domenica 30 giugno, inaugurazione il 23 alle 18), in collaborazione con il Sicilia Queer Filmfest c'è la collettiva “Insomnia cookies”, a cura di Antonio Leone e Paola Nicita, che presenta i lavori sul tema dell'identità di genere di Urs Lüthi, Luigi Ontani, Paolo Angelosanto, Lovett&Codagnone, Cesare Viel, Yamada Hanako & Alex Hai, Rita Casdia, Yasumasa Morimura e Matteo Basilè (dal 15 giugno al 15 luglio 2019 al Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino) e infine è un progetto degli artisti Rico & Michael in collaborazione con lo Swiss Institute quello di creare un ponte digitale tra lo Zurich Pride e il Palermo Pride grazie al quale la diretta streaming di entrambe le parate viene proiettata in uno spazio pubblico dell'altra città e il giorno del Pride di Zurigo, sabato 15 giugno, la diretta è stata proiettata nell'atrio della Galleria Fpac di Francesco Pantaleone mentre il 28 giugno il corteo Favolosamente Antifascista viene seguito in diretta durante una performance pubblica a Zurigo.

Al Palermo Pride del 2019 collaborano: Cantine Planeta con la bottiglia celebrativa di Rosé “50 Stonewall”, la redazione di Vice e Zuegg con la donazione di circa quattromila bottigliette di succo di frutta in edizione limitata Rainbow che il Coordinamento Palermo Pride regalerà nel corso del Corteo del 28 giugno e di alcuni eventi, il duo di attori e registi I Sansoni con Luca Vecchi con un ironico corto dal titolo “Uomofobia” .

La madrina e il madrino del Palermo Pride 2019 sono la direttrice del Teatro Biondo di Palermo e nonna arcobaleno Pamela Villoresi e l'attivista Vanni Piccolo, fondatore del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli nel 1983.

“Uomofobia” è il titolo del video a sfondo satirico/sociale del duo comico palermitano I Sansoni (Fabrizio e Federico Sansone) arricchito dalla presenza dell'attore romano Luca Vecchi (del gruppo The Pills) affronta il tema del coming out, la dichiarazione della propria sessualità, con un finale a sorpresa che lascia intendere quanto quello che sino a qualche anno fa era visto come un “problema” è in realtà una cosa normale e semplice. I veri guai sono altri. “I tempi cambiano, l’amore vince sempre – commenta Fabrizio Sansone, il maggiore tra i due fratelli – Noi Sansoni pensiamo che al giorno d’oggi ci siano tantissimi modi per amare”. “Almeno 49 milioni – aggiunge ironico Federico - Viva la libertà”.

Il video è diretto da Marco Maria Correnti (“Il processo a Chinnici”), scritto insieme al co-autore del duo Tancredi Bua e realizzato dalla troupe di Atom Inc.





