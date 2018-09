Palermo Pride 2018

Palermo Pride Village 2018, ecco il programma di domenica 23 settembre

Ecco il programma completo di domenica 23 settembre per il Palermo Pride Village 2018

22/09/2018

Palermo Pride Village 2018 ecco il programma completo per la giornata di domenica 23 settembre 2018:

Ore 18.30 (Palermo Pride Village)

Dudi e la principessa con la barba: letture ad alta voce per bambini insieme a LaMik

Ore 20.30 (Teatro Montevergini bene comune)

Inaugurazione della mostra-installazione “Zitta Zitta e bella seduta”, produzione Postcarbone.

“Zitta Zitta e bella seduta” è una frase riportata da Danilo Dolci nelle sue Conversazioni Contadine, ed è la risposta di una bambina nella Sicilia di 30 anni fa alla domanda “Che cos'è essere una buona donna?”. Oggi, riponiamo la domanda. Che cosa implica essere una donna? Essere una donna in Sicilia? Una donna straniera in Sicilia? Una trans in Sicilia? Una trans-straniera in Sicilia? Come scegliere e rinnovare le rappresentazioni del “femminile”? Come diventare soggetti e non più oggetti? Tutte le persone che rappresentano la carne di questo progetto sono donne per assegnazione alla nascita o hanno rifiutato l’assegnazione come maschio di nascita per vivere socialmente come donne o ancora si considerano semplicemente femminist*, interrogando nella costruzione della loro identità e nelle loro produzioni lo “spettro femminile”: memorie nascoste, storia dimenticata o annegata, lingua sotterranea. Tutt* rappresentano una minoranza culturale all'interno di un'egemonia.

Dalle 18 (Palermo Pride Village)

Musica Live: “The Groove Lines” (Stefano Rubbino, Vincenzo Sanzone, Enrico Macaione, Carlo Fazio e Simone Schicchi)

Musica Live: “No hay problema” (trio composto da Irene Ientile, cantante, Marco Faldetta, bassista e Lucia Lauro percussionista)

Performance Drag a cura di Lady Greg e LaMik

