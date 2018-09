Palermo Pride

Palermo Pride Village 2018, ecco il programma di giovedì 20 settembre

Apre i battenti il Palermo Pride Village 2018 con una prima giornata di eventi per tutti e organizzati in piazza Croce dei Vespri e in piazza Sant'Anna

Apre i battenti il Palermo Pride Village 2018 con una prima giornata di eventi per tutti e organizzati in piazza Croce dei Vespri e in piazza Sant’Anna tra letture per bambini, proiezioni in collaborazione con Manifesta12, musica dal vivo e spettacoli di drag queen.

Tra le botteghe, il palco e le luminarie il Village ha anche due allestimenti artistici, due mostre legate al tema del Pride di quest’anno: De*Genere: la collettiva fotografica “re e regine“ e l’installazione di Nino Raso “Flags”.

Le presentazioni di libri sono inaugurate nel primo giorno di Village dal racconto del processo tra due coppie gay contro lo Stato della California, citata dai primi alla Corte Federale per aver annullato tutti i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il libro si chiama “8”, è di Dustin Lance Black e a presentarlo c’è Chiara Messina, la traduttrice del libro.

In collaborazione con Dudi libreria per bambini, alle 18.30 c’è l’evento di piazza “Dudi e la principessa con la barba: letture ad alta voce per bambini” a leggere le favole vedremo la drag queen con la barba La Mik.

Alle 19 al Teatro Atlante “Sogno dell’ultima notte di mezza estate”: il personale tributo del performer Ernesto Tomasini al coreografo Lindsay Kemp mentre al Teatro Garibaldi, alle 20, Massimo Milani e Luigi Carollo apriranno una proiezione del Film Programme di Manifesta12 in tributo a Nino Gennaro.

La biennale d’arte propone i film “Alla Fine del pianeta” (1994) di Giuseppe Zimmardi e “La fine che non ho fatto” (2011) di R. Monterosso e F. Savonitto. Allo stesso orario, per chi si trova al Village ecco che invece parte la musica iniziando dal live della band Gli Abusivi seguita da performance drag con La MIk e Lady Greg. La nottata si conclude dopo la mezzanotte con il dj set di Marco Basciano, della Popshock crew e dei dj del collettivo di organizzatori di feste Party Nudo.

Programma Completo:

Ore 17 (Palermo Pride Village)

Apertura del Palermo Pride Village: piazza Croce dei Vespri e piazza Sant'Anna, da giovedì 20 a domenica 23 settembre dalle 17 alle 2 a ingresso gratuito.

Ore 17 (Palermo Pride Village)

Apertura della mostra collettiva “Re e regine” a cura di Antonio Leone da un'idea di Eugenia Nicolosi e con l'installazione “Flags” dell'artista Nino Raso a cura di Patrizia Fusco.

Ore 18 (Palermo Pride Village)

Presentazione di “8” di Dustin Lance Black con Chiara Messina (traduttrice del testo per Triskell Edizioni).

Bianco, uomo, eterosessuale: semplici etichette, che però, spesso, garantiscono diritti preclusi ad altri. Il 4 novembre 2008, in seguito a un referendum conosciuto col nome di “Proposition 8”, lo Stato della California abolì il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, introdotto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti a maggio di quello stesso anno. Con lo stesso provvedimento tutti i matrimoni fino ad allora contratti furono dichiarati nulli. Nel 2009, gruppi di attivisti e singoli cittadini si unirono alla lotta di due coppie gay e dei loro avvocati nel chiamare in giudizio lo Stato della California presso la Corte Federale nel tentativo di far dichiarare l’iniziativa incostituzionale. “8” è il racconto di quel processo, narrato direttamente dalle voci dei suoi protagonisti. È la celebrazione di un momento cruciale nella storia dei diritti civili ma, soprattutto, è un monito per tutti coloro che continuano a lottare per vedere riconosciuti quei diritti.

Ore 18.30 (Palermo Pride Village)

Dudi e la principessa con la barba: letture ad alta voce per bambini insieme a LaMik

Ore 19 (Teatro Atlante)

Performance di Ernesto Tomasini in “Sogno di questa notte di mezza estate”. Omaggio a Lindsay Kemp di Ernesto Tomasini. Conosciuto soprattutto all'estero dove vive da oltre venticinque anni, ha alle spalle una lunga carriera nel teatro e nel cabaret, prima nel Regno Unito e poi in giro per il mondo, ma sono i suoi progetti come cantante di musica sperimentale che di recente hanno preso il sopravvento sulle sue tante attività.[ Per via della sua voce dall'estensione di 4 ottave ed uno stile performativo originale viene spesso definito dalla stampa internazionale come una figura cult. La rivista statunitense Frontiers lo ha descritto come "la personalità più stravagante ed eccitante che sia arrivata a scuotere il mondo della lirica dai tempi di Klaus Nomi".

Ore 20 (Teatro Garibaldi / in collaborazione con Manifesta12)

Tributo a Nino Gennaro con la proiezione dei film “Alla Fine del pianeta” (1994) di Giuseppe Zimmardi e “La fine che non ho fatto” (2011) di R. Monterosso e F. Savonitto. L'introduzione è con i registi, Maria Di Carlo, la coordinatrice del Palermo Pride Massimo Milani e il portavoce del Palermo Pride Luigi Carollo.

Dalle 20 (Palermo Pride Village)

Musica live: “Gli Abusivi”

Performance Drag a cura di Lady Greg e LaMik

Dj set di Marco Basciano – Popshock crew e Party Nudo

Presenta Alessio Vinci

