Palermo Pride Village 2018, ecco il programma di sabato 22 settembre

Ecco il programma completo di sabato 22 settembre per il Palermo Pride Village 2018

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/09/2018 - 10:57:45 Letto 410 volte

Palermo Pride Village 2018 ecco il programma completo per la giornata di sabato 22 settembre 2018:

Ore 15 (NH Hotel – Foro Umberto I)

Incontro tra il Coordinamento Palermo Pride, il sindaco di Dusselforf Tbomas Geisel e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando insieme al comandante di Proactiva Open Arms Riccardo Gatti

Parata del Palermo Pride: De*Genere

Concentramento al Foro Italico alle 15.30.

Dopo partenza dei carri, si prosegue lungo la carreggiata lato monte del Foro Umberto I e si volta a sinistra attraverso Porta Felice.

Si prosegue per corso Vittorio Emanuele e si volta poi a destra per imboccare via Roma.

Si volta ancora a sinistra in via Cavour e si raggiunge piazza Verdi dove il teatro Massimo si illumina dei colori dell'arcobaleno.

In testa al corteo le Madrine Porpora Marcasciano e Letizia Battaglia sono seguite dal primo caro, quello del Coordinamento Palermo Pride.

Gli altri carri: Exit, Famiglie Arcobaleno, Assemblea contro la violenza sulle donne, Udu/Rete studenti medi, Animalisti e Taverna azzurra.

Dalle 20 (piazza Verdi)

Chiusura della parata con il Direttivo del Coordinamento Palermo Pride, con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e il sindaco di Dusseldorf con i rappresentanti delle Ong Sos Mediterranée e Proactiva Openarms e con Fausto Melluso in rappresentanza del Forum Antirazzista Palermo.

Dalle ore 21 (Palermo Pride Village)

Performance Drag a cura di Lady Greg e LaMik

Presenta Alessio Vinci

Dalle 22.30 (l'Atelier – via Michele Miraglia, 14)

Party After Parata a cura di Popshock e PartyNudo.

I djs: Marco Basciano, Francesco Ferragina, Lobo, Claudia Giannettino, Ivan Sutera, CKTC, Eva Ernst, e Pop_up Ecouter.

