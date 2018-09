mostra

Palermo Pride Village 2018: MalMediterraneo Flags, integrazione attraverrso le bandiere

MalMediterraneo Flags di Nino Raso è un progetto artistico che punta i riflettori sull'integrazione e sulla sostenibilità

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/09/2018 - 09:54:23 Letto 362 volte

MalMediterraneo Flags è un progetto artistico che punta i riflettori sull’integrazione e sulla sostenibilità. Un racconto d’accoglienza attraverso 22 bandiere (misure 40×70) fatte con dei frammenti di legno provenienti dalle barche dei migranti e raccolti sulle sponde dell’isola di Pantelleria. Legni pieni di segni, intrisi di sale e desideri. Da una piccola isola, dalla Sicilia, un tempo crocevia di popoli, una direzione chiara per tornare ad essere umani. In un‘epoca in cui si costruiscono muri e frontiere, Flags apre le menti e risveglia memorie: tornare ad essere quell’isola di grande civiltà dove la diversità è ricchezza, un messaggio che parte proprio dall’isola che per prima ha dimostrato come dall’integrazione possa nascere un grande popolo.

Come tutti i progetti di Nino Raso, anche Flags è teso a realizzare concretamente un programma di integrazione. Grazie al supporto dell’Elisa Sednaoui Foundation,si realizzeranno tre workshop dedicati a minori stranieri non accompagnati che vivono in centri d’accoglienza dislocati sul territorio italiano. I pezzi delle barche riprendono vita trasformandosi in arte. Grandi e piccoli frammenti, consumati dal mare, sapientemente giustapposti l’uno accanto all’altro riportano a galla vecchie e nuove storie. Storie di guerre e sogni infranti, ma anche di speranza, di salvataggi e di una vita che malgrado tutto continua. Da una piccola isola nel mezzo del Mediterraneo nasce un messaggio di unione. Flags parte da un piccolo punto in mezzo al mare dove arrivano i migranti, dove si infrangono le storie e le tradizioni per arrivare ad un immaginario luogo in cui tutti i paesi collaborino, non a dispetto della propria identità ma forti della propria identità

Nino Raso Nato nel 1979 a Melzo (Milano) ma fin da bambino vive sull’isola di Pantelleria. Il suo lavoro di ricerca artistica inizia cinque anni fa osservando il mare e la Perla nera. Così nasce “MalMediterraneo”, il progetto artistico di recupero di tutto ciò che il mare restituisce sulle coste dell’isola, a cui viene donata nuova vita attraverso la trasformazione in opere artistiche. Sotto MalMediterraneo, quindi, negli anni si sono sviluppati due diversi progetti: “Pisciteddri” (2015), in cui i materiali di recupero come la plastica abbandonata in mare si animano trasformandosi in occhi, branchie e pinne, e “Flags” (2017), un racconto d’accoglienza attraverso 22 bandiere.

Progetto patrocinato dall’Agenzia Onu per i Rifugiati (UNHCR)

Palermo Pride Village | piazza Croce dei Vespri – dal 20 al 23 settembre

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!