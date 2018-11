teatro

Palermo, ''RADIO noMADE ARBERIA'' performance di teatro sensoriale

L'iniziativa, che si svolgerà presso il Teatro Mediterraneo Occupato (padiglione 1 della Fiera del Mediterraneo) dal 2 al 4 novembre 2018, prevede la performance di teatro sensoriale ''Radio noMade in Arberia'' e ''Piazza Arberia''.

La Fondazione Ignazio Buttitta Vi invita a partecipare a Copresence, progetto collaterale di Manifesta 12 promosso dal collettivo noMade, che si è aperto nel mese di giugno 2018 e che si conclude il 4 novembre, in occasione della chiusura della biennale.



“Radio noMade in Arberia” è una performance che offre una riflessione poetica intorno alle nostre comuni radici mediterranee.



“Piazza Arberia” propone incontri con poeti, scrittori, antropologi e storici che si sono occupati della cultura arbёreshe e con artisti che lavorano intorno alla tradizione e alla cultura popolare per consolidare i ponti esistenti con l’arte contemporanea.

