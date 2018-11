musica jazz

Palermo, serata a ritmo di jazz con la Open Jazz School e Loredana Spata

Mercoledì 21 novembre, una nuova serata a ritmo di jazz con la Open Jazz School e Loredana Spata (voce) al Sanlorenzo Mercato.

Mercoledì 21 novembre, a partire dalle 21.30, si apre una nuova serata a ritmo di jazz con la Open Jazz School diretta da Mimmo Cafiero. Sul palco Loredana Spata (voce) con Roberto Mezzatesta, Riccardo Lo Bue (contrabbasso), Luca Trentacoste (batteria).

Una grande jam session che, oltre alla resident band, coinvolge gli allievi della scuola, con una scaletta ampia che va dagli standard della tradizione jazzistica afroamericana a brani originali fino al jazz fusion anni ’70.

Ma l’appuntamento con il jazz si apre già alle 18.30 con la lezione gratuita di canto di Loredana Spata, fondatrice dell’Open Jazz School con Mimmo Cafiero, Riccardo Lo Bue e Joe Costantino.

Mimmo Cafiero è percussionista e compositore siciliano, studia pianoforte al Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Palermo. Approda al jazz nel 1975 come percussionista autodidatta iniziando a suonare spesso al "Brass Group Jazz Club" di Palermo con vari musicisti e, in "jam session", con alcuni musicisti stranieri di passaggio. Dal 1991 è il direttore didattico e docente di batteria jazz, percussioni e musica d'insieme della "Open Jazz School" di Palermo. Dal 1993 è l'ideatore e l'organizzatore di numerose rassegne di jazz che si svolgono in Sicilia.

Loredana Spata comincia a sedici anni il suo percorso formativo sullo studio della tecnica vocale presso il “Centro Sperimentale” del Teatro Massimo di Palermo, prima, e con insegnanti lirici famosi in ambito nazionale, in seguito. Dall’incontro con il vibrafonista Enzo Randisi nasce la grande passione per il jazz che la porta, ancora adolescente, ad iniziare una proficua attività concertistica in Italia e all’estero. In questi ultimi vent’anni ha svolto attività didattica presso la scuola dell’Associazione Siciliana “Musica Insieme” da lei fondata con Mimmo Cafiero e Salvatore Bonafede nel 1986 e che oggi prende il nome di “Open Jazz School”.

