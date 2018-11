musica rock

Palermo, serata a tutta rock con Jack and the Starlighters

Giovedì 22 novembre alle 21.30 si apre una serata a tutta rock con Jack and the Starlighters al Sanlorenzo Mercato.

Giovedì 22 novembre alle 21.30 si apre una serata a tutta rock con Jack and the Starlighters, band palermitana attiva da 15 anni formata da Gioacchino Cottone (voce), Dario Lo Giudice (basso), Danilo Mercadante (chitarra solista) e Fabrizio Pacera (batteria e percussioni).

Dai Rokes all’Equipe 84 passando per Chuck Berry, Paul Anka, i Led Zeppelin e la PFM, in scaletta si alternano alcune tra le più belle canzoni rock di musica italiana e internazionale degli anni ’50, ’60 e ’70.

Un concerto che diviene un vero e proprio show con il vulcanico Gioacchino Cottone, in arte Jack, voce solista e fondatore del gruppo, che in un mix di musica e ironia riesce ad abbattere ogni barriera, trascinando il pubblico di ogni età.

La serata è anche l'occasione per presentare in anteprima l'uscita del primo singolo della band, "La Gitana", con la proiezione del video della canzone d’amore ambientata nella Palermo barocca.

Il brano, attualmente in fase di promozione e rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali, ha ottenuto il mastering a Londra agli Abbey Road Studios, nelle stesse stanze dove in passato hanno lavorato i Beatles, i Pink Floyd, i Queen, gli U2 e i Coldplay.

Il singolo è parte di un disco registrato con tecnica analogica e digitale ed è stato registrato in Sicilia alla W studio rec e da Giarath studio e arrangiato in parte da Graziano Mossuto e Simone Campione.

Nato nel 2002, il gruppo ha in attivo numerose esibizioni in locali, piazze di diversi comuni siciliani, partecipazioni a concorsi musicali e presenze in varie note emittenti televisive. Dal 2011 la band avvia una collaborazione con il gruppo comico delle “Malerbe”. Nel 2012 è resident band al 388° Festino di Santa Rosalia. Dopo il successo del primo tributo a Otis Redding al teatro Savio di Palermo e al primo spettacolo di regia multimediale al Santa Cecilia di Palermo, il gruppo ha lavorato ad un progetto di musica inedita con l’uscita del singolo “La Gitana” che dà il titolo al primo album, interamente autoprodotto, mastering negli Abbey Road Studios di Londra.

