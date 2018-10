Musica

Palermo, Serata Baglioni con Q.P.G.A. band a Sanlorenzo Mercato

Venerdì 5 ottobre si apre il viaggio musicale sulle note di uno dei più amati cantautori italiani, Claudio Baglioni con le cover dei Q.P.G.A. band.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/10/2018 - 10:34:06 Letto 450 volte

Torna a grande richiesta la serata dedicata a Claudio Baglioni e ancora una volta a rendere le sonorità del grande cantautore sarà la Q.P.G.A. band.

A partire dalle 21.30 si apre il viaggio musicale sulle note di uno dei più amati cantautori italiani, per un racconto che si snoda tra ricordi ed emozioni attraverso quarant'anni di musica italiana. Ignazio Lucchese, voce e leader del gruppo, al fianco di musicisti come Vito Lo Galbo (tastiere), Stefano D'Amico (percussioni e batteria), Ernesto Brancato (basso) e Mario Piazza (chitarra), regala uno spettacolo unico e travolgente, rievocando fedelmente le sonorità dei live del cantautore romano. Canzoni come "E tu", "Avrai", "Questo piccolo grande amore" risuoneranno per un'intera serata in versioni acustiche, rimodulate e rivisitate seguendo fedelmente gli arrangiamenti dei live di Baglioni, per un'esperienza da non perdere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!