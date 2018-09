musica

Palermo, serata Duran Duran con gli Skin Trade al SanLorenzo Mercato

Venerdì 14 settembre ore 21.30 serata Duran Duran con gli Skin Trade...

Pubblicata il: 12/09/2018

Brillano le "Stelle a Sanlorenzo" con gli Skin Trade per un concerto che infiamma grandi e piccoli.

La band è composta da Giampiero Militello (voce), Nicolò Florio (chitarra, cori), Giuseppe Maniaci (basso, cori, programming), Massimo D'Antoni (tastiere), Roberto Giammanco (batteria), Francesca Ippolito (voce, cori). A quarant'anni dalla formazione dei Duran Duran rivivono al Mercato per un'intera serata le atmosfere adrenaliche dei concerti della band britannica da 100 milioni di dischi.

Esattamente 40 anni fa nasceva la prima formazione dei Duran Duran. Da allora, la band vanta 14 album, 100 milioni di dischi venduti, con singoli di enorme successo come The Reflex, Wild Boys, Notorious, A View to a Kill (l'unica colonna sonora di 007 arrivata al numero uno), ma anche canzoni diventate inni come Save a Prayer e Ordinary World, altre meno note, ma amatissime dai fan, come Matter of Feeling e Hold Back the Rain.

