Palermo, Serata Rolling Stones con gli Sticky Fingers a Sanlorenzo Mercato

Giovedì 4 ottobre, si apre la serata Rolling Stones con gli Sticky Fingers, per una proposta musicale variegata che dal rock passa al soul, al blues e rock blues

Si apre alle 21.30 la serata Rolling Stones con gli Sticky Fingers, per una proposta musicale variegata che dal rock passa al soul, al blues e rock blues, incontrando così il gusto di un pubblico ampio e trasversale. Maurizio Giordano (voce), Davide Molino (chitarra, voce), Simone Campione (chitarra, voce), Marcello Castellucci (basso) e Fabio Finocchio (batteria) porteranno sul palco tutta la carica e l'energia degli Stones. Gli Sticky Fingers si accostano alla storica band britannica mutuandone lo stile e la verve musicale in un vero e proprio atto d'amore lontano da qualsiasi imitazione di sorta. Una simbiosi completa, che non si limita all'aspetto musicale: nessuno meglio dei Rolling Stones ha incarnato il modus vivendi, la frenesia e gli eccessi del rock. In scaletta i più grandi successi degli Stones - da "Satisfaction" a "Brown sugar" passando per "Honky Tonk Women" - per un viaggio musicale attraverso cinquant'anni di rock'n'roll, ruvido e stradaiolo, tra trionfi, tragedie e resurrezioni. Nel pieno del concerto ci sarà spazio anche per un momento più intimista, con l’esecuzione di alcuni celebri brani in inedite versioni acustiche.

