Palermo, Si festeggiano i trent'anni di Laboratorio Zen Insieme ''Accorciamo le Distanze''

Trent'anni di lotta per accorciare le distanze fra il quartiere Zen, la città e il Paese. Due giorni per guardare a cosa è stato fatto e per ripartire per i prossimi 30 anni di Zen, insieme.

15/10/2018

Il prossimo fine settimana vi invitiamo a festeggiare con noi i trent’anni del Laboratorio Zen Insieme. Trent’anni di lotta per accorciare le distanze fra il nostro quartiere, la città e il Paese. Trent’anni di rivendicazioni per i diritti di tutti e tutte, a partire dal nostro essere cittadine e cittadini, in una comunità protagonista rispetto alle sorti del proprio territorio. Trent’anni fatti di percorsi e incroci con tantissime realtà e altrettante battaglie comuni. Trent’anni che vogliamo festeggiare con due giorni di riflessioni, laboratori, musica e sport, in compagnia delle realtà che ci hanno accompagnato lungo il nostro percorso. Due giorni per guardare a cosa è stato fatto e per ripartire per i prossimi 30 anni di Zen, insieme.

Pian piano, il nostro programma “collettivo" prende forma.

Ci sarà lo ZenVillage: un spazio, anche fisico, con stand e tante attività, costruito insieme a tutte le realtà che hanno deciso di contribuire ai nostri festeggiamenti con qualcosa di loro e che ringraziamo.

Venerdì 19:

Ore 15:00, al campo Andrea Parisi si svolgeranno i tornei di calcetto e basket.

Ci raggiungeranno tanti amici, tra cui Palma Nana, Hryo, Palermo Calcio Popolare e UISP con delle attività per bambini e bambine.

Ore 16:30, Libera Palermo propone “Liberi di Crescere”, un laboratorio sulla cittadinanza attiva e il bene comune. Sempre alle 16:30, Bayty Baytik proporrà un’attività di comunicazione interculturale.

Ore 17:00 ospiteremo nel nostro centro uno dei momenti dell’Education Club di Manifesta12.

Ore 17:30 Lievito curerà un momento di animazione.

Ore 19:00 la Bottega dele Percussioni proporrà un Drum Circle.

Sabato 20

Ore 15:00 la libreria Dudi proporrà un laboratorio di lettura all’aperto.

Ore 17:00 ospiteremo il seed bombing di Orto Capovolto.

Ore 18:00 si uniranno a noi gli amici di In Medias Res, con un laboratorio di autoritratti realizzati con elementi naturali.

Ore 19:00, nell’ambito del Festival delle Letterature Migranti, ospiteremo Alì Ehsani, che presenterà in giardino “Stanotte guardiamo le Stelle”.

Sempre il Festival delle Letterature Migranti sarà allo zen giovedì 18, alle ore per presentare Sempre sabato pomeriggio, a partire dalle 19:00, si uniranno a noi il Coordinamento 21 Luglio e Le Onde, attraverso la presenza delle Cuoche Combattenti, il progetto che promuove l’etichetta antiviolenza, e Arcigay Palermo, col Camper del progetto "PrevenGo - La prevenzione viene da te”.

Oltre allo ZenVillage, a partire dalle 19:00 di venerdì 19, ci fermiamo in giardino per un aperitivo sociale.

Sabato mattina tutti e tutte invitat* per un'assemblea di quartiere, un momento centrale, utile per fare un punto su quanto sta accadendo e per programmare, insieme, i nuovi passi di un percorso che prosegue.

Sabato 20, a partire dalle ore 21:00, ci spostiamo sul palco in via Primo Carnera, dove Stefano Piazza ci aiuterà a tenere le fila della serata e ci intratterrà con un piccolo show. Ma ci sarà spazio anche per il Punto Luce e lo Spazio Mamme, i programmi di Save the Children presenti allo Zen ormai da 2 anni, attraverso delle performance. A seguire riproporremo il CantaZen, che non poteva che ospitare anche uno dei primi promotori, ormai artista affermato e nostro affezionato amico Christian Picciotto. Il tutto si concluderà con un grande party a cura del Popshock.

