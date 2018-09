omaggio a Lucio Dalla

Palermo, sul palco di SanLorenzo Mercato serata dedicata a Lucio Dalla con i Futura

18/09/2018

Per un'intera serata Lucio Dalla rivive sul palco di Sanlorenzo Mercato con i Futura. A partire dalle 21.30 la band ripercorre i diversi momenti musicali dell’artista, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore, facendo rivivere alcuni dei suoi più grandi successi.

Si va dai brani più classici, come “Caruso”, 4/3/1943 ai grandi successi degli anni Novanta come “Attenti al lupo”, “Tu non mi basti mai”, “Canzone”, passando per gli estratti dagli ultimi album “Lucio”, “Il contrario di me”, “Angoli nel cielo”.

La resident band è composta da Giovanni Butticé (voce), Francesco Cavataio (chitarra), Carlo Cirri (piano e tastiere), Giuseppe Romano (basso), Ilaria Palazzo (cori), Stefano D'Amico (batteria).

Istrionico, poliedrico, eclettico e mai banale: Lucio Dalla è stato un artista unico, capace di attraversare ben cinquant’anni di storia della musica con una produzione variegata, in cui stili e influenze anche molto diversi fra loro hanno trovato vita propria, in sintesi ardite, ma mai banali. Un vero “pop d’autore” capace di coinvolgere milioni di fan in Italia e all’estero.

