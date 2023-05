Laboratori bambini

Palermo, ultimo weekend della rassegna ''Tutte le storie portano al museo''

L'ultimo appuntamento è per sabato 27 al Museo Riso e domenica 28 maggio al Salinas.

Ultimo weekend della rassegna Tutte le storie portano al museo, giunta quest'anno alla sua terza edizione, grazie al lavoro congiunto di CoopCulture, Dudi libreria per bambini e ragazzi e Orto Capovolto.

Sono stati tantissimi i piccoli partecipanti che hanno giocato con noi finora, tra laboratori, letture ad alta voce e visite didattiche alla scoperta dei musei e dei luoghi della cultura in città

L'ultimo appuntamento è per sabato 27 al RISO - Museo d'arte contemporanea e domenica 28 maggio al Museo Archeologico "Antonino Salinas".

Sabato alle 17, per i bambini tra i 5 e i 10 anni al Museo Riso è previsto l’incontro “Impara l'arte”, un viaggio nell’arte contemporanea internazionale a cura di CoopCulture, attraverso il racconto di famose opere realizzate da artisti come Andy Warhol, Kandinskij, Klimt e Pollock e a seguire un divertente laboratorio creativo per piccoli artisti che si cimenteranno nella realizzazione di personalissime opere d’arte pop. Domenica 11 al Salinas invece tocca a “Sulle tracce di un fiore, alla scoperta di giardini straordinari”. lettura ad alta voce e laboratorio creativo a cura di Stella Lo Sardo (Dudi). Adatto ai bambini 3-5 anni.

