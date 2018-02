Autismo

Palermo, una serata dedicata all'autismo perché a nessuno sia vietato di sognare

L’incasso sarà devoluto a "Pizzaut", l’associazione di Nico Acampora, venuta alla ribalta durante il programma “Tu si che vales” che ha come progetto principale quello di avviare un laboratorio d’inclusione sociale a favore dei ragazzi autistici

Quando a unirsi sono i buoni sentimenti, volti ad aiutare, responsabilizzare, proteggere e ad includere il prossimo ciò che è destinato a venirne fuori non potrà che essere qualcosa di grande: la Triscele, Associazione di volontariato no profit, presente nel territorio e promotrice di molte attività di carattere umanitario e sociale, dopo avere attenzionato il complicato universo del bullismo e del cyberbullismo, dopo avere regalato “un sorriso che allunga la vita” ai piccoli degenti dell’ospedale pediatrico Di Cristina ed essere stata vicino con “un pranzo per tutti” alle famiglie più disagiate, ha deciso, in collaborazione con I DONI DEL CUORE e DAHLIA - anch'esse associazioni impegnate nel sociale, la seconda delle quali in particolare promuove la solidarietà attraverso l’assistenza, la cura e la riabilitazione di persone “diversamente abili” o con altre problematiche dell’età evolutiva e non -, di volgere il suo sguardo benevolo nei confronti dei bambini e dei ragazzi autistici: uno spettacolo tutto per loro è quello in programma la sera (inizio ore 21) del 29 marzo al Teatro JOLLY di Palermo - sito in Via Costantino Domenico 54/56 -, per una manifestazione dal titolo che più azzeccato non avrebbe potuto essere: “UN SORRISO PER REGALARE UN SOGNO”, perché non sia mai che la realizzazione di un desiderio, di un’aspirazione, di un sogno appunto, venga mortificata nel cuore di chicchessia. Per l’occasione, sotto la conduzione di Christian Carapezza, celebre illusionista nonchè fachiro dal prestigioso curriculum (tanti gli appuntamenti televisivi ai quali ha preso parte il 42enne artista palermitano doc; da Italia's got talent a pomeriggio cinque, dai I fatti vostri a studio aperto solo per citarne alcuni), saranno presenti sul palco alcune tra le più importanti firme dello spettacolo cabarettistico/comico siciliano: dall’intramontabile Gianni Nanfa all’amatissimo Ernesto Maria Ponte, dal divertente Marco Manera agli irriverenti fratelli palermitani in arte “I Sansoni”, assieme a Roberta Lacca, Francesco Giunta, Fabrizio Laudicina, Cinzia Zuccarello e alla band degli “Ai Fil Gud”. Oltre agli sketch, musica e balli, proposti da due scuole danza del Capoluogo (Accademia di Danza UNIVERSUM DANCE STUDIO e la Scuola IMMAGINE DANZA ) promettono di allietare la serata. Artisti che non hanno voluto mancare a questo spettacolo di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto a "PizzAut" , l’Associazione fondata da Nico Acampora che ha come progetto principale quello di avviare un laboratorio d’inclusione sociale a favore dei ragazzi autistici. Un’iniziativa di livello nazionale che può vantare un testimonial d’eccezione del calibro di KEKKO dei MODA’, venuta alla ribalta in occasione del programma “Tu si che vales” di canale 5. Fu proprio durante la finalissima, tra la commozione generale (indimenticabili le lacrime, questa volta non solo di Jerry Scotti ma anche da parte degli altri conduttori), che il presidente Acampora - nella vita educatore e papà di Leo, un bimbo di 9 anni affetto da autismo - facendo il suo ingresso sul palco assieme ad Alessandro e Lorenzo (anche loro ragazzi che presentano questa problematica neurologica), spiegò le nobili finalità di “Pizzaut”, ovvero quelle di riuscire a far sì che un ristorante fosse gestito esclusivamente da ragazzi autistici.

