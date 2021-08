cultura

Palermo, ''Vi canto una canzone alla rovescia'': i gioielli del nonsense alle Notti di BCsicilia

A Palermo l'iniziativa: ''Vi canto una canzone alla rovescia. Il Lonfo, Burchiello, il Giabbervocco e altri gioielli del nonsense''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2021 - 09:31:48 Letto 471 volte

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 1 settembre 2021alle ore 21,00 l’iniziativa “Vi canto una canzone alla rovescia. Il Lonfo, Burchiello, il Giabbervocco e altri gioielli del nonsense”. L’appuntamento è presso l’Atrio parrocchiale in Piazza Danisinni a Palermo. Dopo la presentazione di P. Mauro Billetta, Parroco della Chiesa di Sant’Agnese a Danisinni e Caterina Giordano, Segretaria regionale BCsicilia, inizierà l’originale viaggio in questo particolare genere letterario curato da Ignazio Romeo con letture di Cinzia Carraro e dello stesso Romeo.

La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Agnese e l’Associazione Insieme per Danisinni.

Si può parlare seriamente di nonsense? È un'impresa sovrumana: trattandosi di un genere campato in aria, si finirebbe per produrre solo aria fritta. Si può almeno dire cos'è il nonsense? E come si fa a stabilire qual è il senso, la natura, l'ordine, di ciò che per propria scelta non ha testa né piedi?

Con Vi canto una canzone alla rovescia, Cinzia Carraro e Ignazio Romeo propongono perciò, senza ambizioni di completezza, solo un primo itinerario alla scoperta di questo genere letterario, che si è mosso nei secoli, beffardo e clandestino, affidandosi soprattutto alla tradizione orale, fra parodia e messa in crisi delle comuni logiche del linguaggio. L'itinerario è ispirato al Piccolo libro dei nonsense di Pier Paolo Rinaldi del 1997 ed è liberamente arricchito dalla memoria del curatore. Non senza un doveroso scappellamento (come fosse antani) in onore di Germi, Monicelli e Tognazzi, e della loro supercazzola.

Per informazioni: 346.8241076. Email: segreteria@bcsicilia.it - Facebook: BCsicilia - Twitter: BCsicilia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!