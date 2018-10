Parco Villa Filippina presenta due giornate dedicate alla tradizionale festa dell'Oktober Fest

Oktober Sicily Fest

Pubblicata il: 22/10/2018

Anche Parco Villa Filippina partecipa ai festeggiamenti della tradizionale festa, ormai internazionale, dell’Oktober Fest. Sabato 27, dalle 18.00 alle 24.00, e Domenica 28 Ottobre, dalle 10 alle 20, si svolgeranno due giornate dedicate alla birra e al cibo ma anche alle famiglie.

Si inizia Sabato 27 con l’Oktober Sicily Fest, con l’inaugurazione e l’apertura del primo fusto di birra e un bicchiere di benvenuto per tutti offerto dall’organizzazione (100 bicchieri in tutto), a cui seguirà, alle 19.30 un’esibizione - laboratorio di Danze Tradizionali Europee, dal Nord al Sud, a cura dell’Associazione Popolarti sotto la guida dell’istruttrice Simona Ferrigno con musiche suonate dal vivo dalla folk band Le Matrioske. Alle 20.30 cena siculo - tedesca a base di Wurstel e Crauti, salsiccia e patate alla tedesca con pinta di birra seduti nelle tradizionali panche. Alle 22.00, si chiude con il concerto della band Jack & the Starlighters.

Domenica 28 invece si svolgerà l“Oktober Family Fest”, un’intera giornata dedicata alle famiglie e ai bambini con tanto divertimento e giochi organizzati. I cancelli della villa apriranno alle ore 10.00. Alle 11.00 si inaugureranno l’Area tornei e Aree giochi curata da Mamma mia Animazione. Tutte le attività sono gratuite.

Alle 13.30 pranzo e possibilità di usufruire di alcune zone pic nic (portarsi Plaid e tovaglie). Alle 15.30 si riparte con i giochi e l’animazione fino alle 18.

