Pasqua alla Citta dei Ragazzi: Domenica caccia al tesoro, trenino, laboratori creativi e lezioni di yoga

Questo fine settimana un programma pienissimo, tutto a tema pasquale.

Pasqua in un parco urbano, il più grande della città, per passare ore all’aria aperta nel cuore della riserva della Favorita, colorando, dipingendo, partecipando a una caccia al tesoro, a un laboratorio tra i fiori, a una lezione di yoga.

La Città dei Ragazzi, riaperta dopo la pausa invernale e dopo due giorni di maltempo che ha imposto la chiusura delle ville comunali, è pronta ad accogliere famiglie e scuole con un ricco calendario di attività. Per questi giorni di Pasqua è aperta sia oggi che domani (venerdì 29 e sabato 30 marzo) dalle 10 alle 15.30, mentre la domenica di Pasqua fino alle 14. Pasquetta chiusi come ogni lunedì, da martedì pronti ad accogliere grandi e piccini: nei giorni feriali (fino a venerdì) dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica fino alle 17. E da giugno, la Città dei ragazzi sarà aperta per l’intera giornata.

Questo fine settimana ha già un programma pienissimo, tutto a tema pasquale: sotto la grande tenda colorata si costruiscono uova in pasta di sale; nei gazebo si libera la fantasia per decorare biglietti pasquali, uova a sorpresa e tanti allegri animali, che nasceranno da carta, colla, colori e materiali da riuso. E dove non ci sono materiali, ecco pronti i colori dove tuffare le mani. Per scoprire dove si è nascosto il coniglietto pasquale, non c’è nulla di meglio di una caccia al tesoro a squadre: magari è dietro i grandi dinosauri, o sta guidando il trenino accanto al conducente…

Domenica di Pasqua il programma si arricchisce ancora: i bambini più grandicelli potranno scoprire i miti classici (con l’associazione TCon zero), tutti potranno fare lezioni di yoga divise per età: se i bambini potranno sentirsi per qualche minuto un'aquila reale, un gatto sornione o un cane fedele, gli adulti scopriranno movimenti dolci ed elastici, da imparare anche se si hanno difficoltà motorie. E se si vuole fare una pausa golosa, ecco il piccolo bistrot immerso nel verde con i suoi allegri tavolini colorati.

Laboratori ed esperienze prevedono un contributo, il programma è disponibile sul sito www.leviedeitesori.com dove si possono prenotare tutte le attività o al bookshop del Castello all’ingresso. Lo organizza Le Vie dei Tesori che cogestisce lo spazio con il Comune.

L’ingresso alla Città dei Ragazzi è subordinato al pagamento del biglietto di 1 euro del Comune (0.50 centesimi per disabili e bambini in condizioni di disagio) che viene devoluto interamente a interventi di riqualificazione del parco. Esperienze e attività prevedono contributi che partono da 1,50 euro.

GLI ORARI di CITTÀ DEI RAGAZZI

venerdì 29 e sabato 30 marzo dalle 10 alle 15.30. Domenica 31 marzo dalle 10 alle 14.

2 aprile > 24 aprile Martedì - venerdì dalle 15 alle 19. Sabato dalle 10 alle 19. Domenica dalle 10 alle 17

ESPERIENZE E LABORATORI (con contributo)

Venerdì 29 marzo

Dalle 10 alle 14.30 ogni mezz’ora si può partecipare a due laboratori:

Biglietti pasquali – decorazioni con colori, collage e materiali di riuso (dai 3 anni)

Uova di Pasqua, fai da te - Laboratorio di manipolazione con pasta di sale (dai 4 anni in su)

Alle 11 e alle 12.30 - esperienza

Costruiamo i coniglietti acchiappa sole - Visita guidata del parco e laboratorio creativo con i fiori

Sabato 30 e domenica 31 marzo

Esperienze sotto la tenda grande

Ore 10.30 - 11 - 12.30

Uova di Pasqua, fai da te - Laboratorio di manipolazione con pasta di sale (dai 4 anni in su)

Ore 11 – 12 – 13 -14

Caccia a squadre al coniglio pasquale (partenza dal gazebo 7)

Laboratori nei gazebo

Ore 10 – 11 – 12 – 13 | Biglietti pasquali. Decorazioni con colori, collage e materiali di riuso (dai 3 anni)

Ore 10.30 – 11.30 | Uova a sorpresa. Lavori creativi con carta, colla, colori e occhietti mobili (dai 5 anni)

Ore 10.30 – 11.30 – 12.30 Coniglietti pasquali - con pochi e semplici materiali si realizzeranno segnaposto colorati (dai 4 anni)

Ore 12 – 13 | Dipingiamo con le mani - creando forme come coniglietti, pulcini e uova.

in più domenica 31 marzo

ESPERIENZA ore 11 e ore 12

Da Atlantide al futuro - un viaggio nei miti che sono i sogni dell' umanità. Dal Caos a Eros; la notte ed il sole; Atlante e Prometeo e il dono del fuoco. Laboratorio di animazione psicomotoria a sfondo teatrale educativo Associazione TCon zero (dai 6 ai 10 anni)

YOGA PER GRANDI E PICCINI

Ore 10.30 e ore 11.30 Yoga per bambini (contributo 10 euro)

Ore 12 e ore 13 Ginnastica dolce per la terza età/Yoga su sedia (contributo 10 euro)

