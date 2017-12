appuntamenti

''Passeggiata a sei zampe'', un evento da condividere con il proprio cane

Sabato 23 dicembre alle 15 appuntamento presso Zooservice di via Siracusa per l’evento ''Passeggiata a sei zampe''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2017 - 12:44:52 Letto 444 volte

Sabato 23 dicembre alle 15 appuntamento presso Zooservice di via Siracusa per l’evento “Passeggiata a sei zampe”. La passeggiata con il vostro amico a 4 zampe lungo via Libertà è aperta a tutti i cani accompagnati dalla propria famiglia.

Verrà effettuata una raccolta di cibo e fondi per i cani bisognosi dei canili palermitani. Ogni partecipante, se vorrà, potrà lasciare un contributo in cibo o denaro ai volontari delle associazioni animaliste.

Presenti anche i cani dell’Acs, angeli del mare, che si sono distinti in diversi salvataggi e ricevuto tanti premi.

