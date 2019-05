I Classici in strada

Per la Settimana delle Culture ''I Classici in strada'': al via la sesta edizione

Sabato 18 maggio, parte la 6^ edizione de I Classici in strada, con tre importanti appuntamenti in tre diversi quartieri e piazze della città (Ballarò, piazza S. Anna e Danisinni)

Domani, sabato 18 maggio, parte la 6^ edizione de I Classici in strada, con tre importanti appuntamenti in tre diversi quartieri e piazze della città (Ballarò, piazza S. Anna e Danisinni) dedicati al Decameron di Boccaccio, nella cornice di un lavoro biennale che le scuole hanno dedicato alla ‘Città’, in omaggio a Palermo Capitale della Cultura 2018 e che prosegue nella città delle Culture.

I Classici in strada è un vasto progetto di rete che dal 2013 unisce scuola, Università e associazioni impegnate a vario titolo in un lavoro comune di studio, lettura, scambio e azione sotto il patrocinio dell’USR Sicilia-AT Palermo e del Comune di Palermo.

La parola della grande letteratura esce fuori dalle aule e dalle biblioteche per arrivare nelle strade, nei quartieri segnati da alto disagio sociale e dispersione, nel carcere.

