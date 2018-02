appuntamenti

Piana dei Colli, un itinerario dedicato alle dimore storiche simbolo di splendore e lusso del passato

Una passeggiata per riscoprire le suggestioni e la storia della Piana dei Colli...

Pubblicata il: 24/02/2018

Il fascino della campagna palermitana, dove nei secoli scorsi nobili e reali risiedevano e villeggiavano nelle fastose dimore circondate da orti e giardini, costruite secondo il gusto architettonico e allegorico tipico dei secoli XVII – XVIII e delle quali, oggi, rimangono alcuni esempi a testimonianza di una bellezza lontana e nostalgica.

Giovanna Gebbia e Serena Gebbia Event Planner propongono per domenica 4 marzo una passeggiata per riscoprire le suggestioni e la storia della Piana dei Colli: un itinerario sentimentale animato dai racconti e dalle narrazioni che accompagneranno i partecipanti lungo il cammino, tra usi e costumi d’epoca, antichi sfarzi e riferimenti ai contesti sociali dell’epoca che vide l’area della Piana dei Colli al massimo dello splendore e del lusso.

L’appuntamento è per le 10:30 di domenica 4 marzo all’ingresso di Villa Magnisi, in via Rosario da Partanna Padre 22. A conclusione, è prevista una degustazione di street food, preparato per l’occasione da Nino ‘u Ballerino.

