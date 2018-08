esposizione

Prelude, visioni dentro la chiesa inaccessibile

Il progetto è del collettivo DUSKMANN ed è ospitato presso la Chiesa della Madonna del Soccorso in via Maqueda 387. Un luogo di culto inaccessibile per ragioni di sicurezza trasformato in un'insolita sede espositiva. I visitatori non possono infatti entrare ma possono comunque guardare la mostra attraverso un pannello all'ingresso sul quale sono stati praticati tre fori ottagonali. A comporre l'installazione, foto di marmi con le loro nervature e mappe invisibili: sei scatti posti attorno ad una grande gemma di diaspro rosso a forma di cuore. Il collettivo è formato da Edoardo Dionea Cicconi e Daniele Cavallied.

La prima mostra di Prelude è stata realizzata a Roma nel 2015. L'intero progetto è nato invece in Sicilia ed ha prodotto circa 2000 scatti di pietre e marmi da cui sono state selezionate 41 opere nere e 41 bianche. Le sei di questa mostra appartengono tutte alle opere bianche.

