Progetto Itaca Palermo Onlus, Commedia di beneficenza ''L'Eredità dello Zio Buonanima''

Domenica 7 ottobre 2018 alle ore 18,00 presso il Teatro delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù (Via Marchese Ugo, 6)

Domenica 7 ottobre 2018 alle ore 18,00 presso il Teatro delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù (Via Marchese Ugo, 6) si terrà lo spettacolo di beneficenza organizzato in sinergia tra Progetto Itaca Palermo Onlus e la Compagnia Amatoriale Scacciapensieri.

Una Commedia in tre atti dal titolo “L’Eredità dello Zio Buonanima” che è una delle ventisette opere teatrali scritte da Antonino Russo Giusti, commediografo dialettale (Catania 1876 - 1957). Narra la vicenda dei tre cugini Favazza che, in attesa di dividere l’eredità di uno zio, prefigurano scenari di vita ben al di sopra delle rispettive e reali condizioni di vita. Le rivalità all’interno della famiglia, il testamento e l’intervento di imprevedibili personaggi sono gli elementi di fondo di questa classica commedia del teatro dialettale siciliano.

La Compagnia Amatoriale Scacciapensieri, che gratuitamente porta in scena l’opera, è composta da un gruppo di attori amatoriali che provengono da svariate esperienze: Attori / Attrici, Canto, Regia, etc... La Compagnia si propone come entità culturale polivalente, in grado di affrontare svariate proposte tematiche in ambito culturale, con l’obiettivo di divertire e dare emozioni che tocchino il cuore.

L’associazione Progetto Itaca Palermo Onlus è stata fondata da un gruppo di volontari il 30 giugno 2011. Da allora la sua missione è quella di attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale, ma anche di sostegno attivo alle loro famiglie

