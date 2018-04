teatro

Pupi e burattini a confronto: incontro con la famiglia milanese dei Colla

Continua il programma di manifestazioni pensato per i settant'anni di Mimmo Cuticchio.

Domani 6 aprile alle 18,30, al Laboratorio dei Figli d'arte Cuticchio di via Bara all'Olivella è in programma un confronto iconografico tra "I pupi di Cuticchio e le marionette dei Colla e figli".

Un vero e proprio “corpo a corpo” tra piccoli uomini e piccole donne, creati dalle mani di pupari e marionettisti. Che son poi cugini “di primo grado” visto che muovono fili o fanno combattere i paladini. Da un lato Mimmo Cuticchio racconterà i suoi pupi, spiegandone la nascita e la crescita, spiegherà il modo in cui viene sbalzata la corazza di Orlando o fatto volare un Ippogrifo; dall’altro, Eugenio Monti Colla, erede della famosa famiglia milanese di burattinai, racconterà i segreti delle marionette, dei pupazzi e delle ombre; sarà possibile osservare le abili dita del marionettista che, come un provetto musicista “solletica” i fili del personaggio, a fili corti, che si muove di fianco a lui, e seguire le diverse fasi attraverso cui un pezzo di legno diventa lentamente un attore dotato di costume, di calzature, di parrucca, di gioielli e di armi. Un immaginifico popolato da marionette, burattini, pupazzi e pupi: un modo per entrare nel mondo incantato del Teatro di figura, dove dominano incontrastate l’illusione e la magia, per scoprire tecniche diverse, di animazione e di costruzione che portano, oggi come duecento anni fa, alla nascita di attori di legno.

Nel fine settimana, ritornano gli spettacoli dei Figli d’arte: Giacomo Cuticchio proporrà tre titoli dell’Opra: il 7 e 8 aprile (alle 18,30 al teatrino di via Bara) “L’amore mascherato”: tema principale, l’amore. Fiordispina, figlia del re Marsilio di Spagna, durante una battuta di caccia, nota un cavaliere addormentato. Senza svegliarlo si avvicina, lo guarda da vicino e se ne innamora perdutamente. Ma quel cavaliere altri non è che Bradamante, sorella di Rinaldo e gemella di Ricciardetto. Fiordispina capisce che l’amore è impossibile, ma chiede lo stesso a Bradamante di diventare almeno sua amica. Il giorno successivo Bradamante lascia Fiordispina per raggiungere la sua famiglia a Montalbano dove racconterà ai fratelli l’avventura vissuta. Ricciardetto decide allora di mettersi in viaggio per raggiungere la bella principessa spagnola e, giocando sulla forte somiglianza con la propria gemella, le racconta di essere stato protagonista di un sortilegio che l’ha, di fatto, trasformato in un uomo.

Si continua il 14 e 15 aprile, “Ruggiero libera Ricciardetto dal rogo”, per chiudere il 21 e 22 aprile con “Primo amore di Ruggiero e Bradamante”. Sempre Giacomo Cuticchio il 9 aprile (alle 17,15 al Politeama) dirigerà in suo ensemble nel concerto “A singolar tenzone” già proposto nei mesi scorsi al Quirinale. Il 18 aprile - alle 18,30 al laboratorio di via Bara – si presenta il video di Mimmo Cuticchio “L’opera dei pupi di Palermo”; e il 20 aprile (alle 18 a Villa Zito) il libro “Alle armi cavalieri” pubblicato da Donzelli, che racchiude la memoria del puparo.

