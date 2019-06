Festival del Pesce Azzurro

Quinto Festival del Pesce Azzurro di Marzamemi

''Festival del pesce azzurro'' giunta alla sua QUINTA edizione, si svolgerà dal 28 al 30 Giugno 2019 a Marzamemi (SR).

La Pro loco Marzamemi è lieta di informarvi che anche quest'anno organizzerà la manifestazione denominata “Festival del pesce azzurro“ giunta alla sua QUINTA edizione, che si svolgerà dal 28 al 30 Giugno 2019 a Marzamemi (SR), antico borgo marinaro del 1600.

Il Festival del Pesce Azzurro non va percepito come una sagra, ma, bensì, come un vero e proprio evento a 360 gradi. Evento che abbraccia tutti gli aspetti della vita quotidiana del luogo, dove, ancora oggi, si avverte la quietezza di un tempo e del lavoro manuale della pesca. Il festival, diventato quest'anno conosciuto anche a livello nazionale grazie alla partecipazione all'evento "Il pesce fa festa" a Cesenatico, accoglierà tutte le arti, le musiche e le parole che questo mare e questa terra hanno da offrire. Verrà organizzata un’importante conferenza, la quale vedrà la partecipazione di esperti relatori che tratteranno il tema della pesca e del pesce azzurro, dal punto di vista culturale, storico, nutrizionale e dell'alta ristorazione. A completare il ricco intreccio di eventi, avrà luogo il 5º concorso di cucina per Chef professionisti “Cuciniamo Azzurro”, concorso che ha riscontrato molto successo tra gli Artisti della cucina siciliana, i quali realizzeranno piatti contemporanei, esaltando le proprietà del pesce azzurro. Momento ad alto richiamo gastronomico sono le degustazione serali, caratterizzate da pietanze preparate esclusivamente con il pescato di Marzamemi a km 0. La manifestazione sarà incentrata sulla tradizione siciliana, esibizioni musicali terranno vivo il festival.

