venerdì10 ottobre 2025, 04:20
Teatro

''Radio Linetti Live in Tour'': Linus torna dal vivo anche a Palermo

Dopo il successo della scorsa tournée, Linus porta sul palco la sua storia e le emozioni di ''Radio Linetti Live in Tour'' con 9 nuovi appuntamenti in tutta Italia.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 15/09/2025 - 12:36
|
Appuntamenti
Francesco Prandoni

Dopo il grande successo della scorsa tournée, con il tutto esaurito in ogni tappa, Linus torna a incontrare il suo pubblico dal vivo con “Radio Linetti Live in Tour”, annunciando 9 nuove date a partire dal 24 ottobre 2025. Le prevendite sono disponibili da oggi, lunedì 15 settembre, su Ticketone e presso le biglietterie dei teatri.

Lo spettacolo rappresenta un viaggio personale e coinvolgente, in cui il Direttore Artistico ed Editoriale di Radio Deejay condivide aneddoti, ricordi, emozioni e brani musicali che hanno segnato la sua vita e carriera. Radio Linetti Live in Tour offre un’esperienza unica, capace di unire leggerezza e profondità, risate e riflessioni, abbattendo i confini tra radio e palco.

Date e tappe del tour:

  • 24 ottobre – Teatro Sociale, Mantova

  • 1° novembre – Teatro dell’Aquila, Fermo

  • 4 novembre – Teatro Fraschini, Pavia

  • 7 e 8 novembre – Teatro Massimo, Palermo

  • 25 novembre – Teatro Sociale, Como

  • 6 dicembre – Teatro Circus, Pescara

  • 12 dicembre – Teatro Ariston, Sanremo

  • 14 dicembre – Teatro Alfieri, Asti

Il tour offre l’occasione di conoscere il lato più intimo di Linus, celebre voce di Deejay Chiama Italia, e di vivere uno spettacolo che intreccia musica, racconti e momenti di pura emozione.

