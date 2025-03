Teatro

''Risvegli Notturni'' di Giada Baiamonte al Teatro Apparte di Palermo

Un viaggio tra presente e memoria, tra comicitÓ e dramma. Il Teatro Apparte ospita il 16 e 21 febbraio lo spettacolo ''Risvegli Notturni'', scritto e diretto da Giada Baiamonte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2025 - 15:28:18 Letto 1205 volte

Ambientato nella periferia di Palermo negli anni ‘90, lo spettacolo racconta la storia di Adriana, casalinga e madre in attesa del terzo figlio, e di suo marito Michele, metronotte spesso assente. Una notte come tante, lasciata sola con la televisione accesa e i bambini addormentati nella stanza accanto, Adriana riceve visite inaspettate. Quella che sembrava una serata monotona si trasforma in una festa surreale, un susseguirsi di incontri e rivelazioni che la trascineranno in una crisi profonda, portando in superficie paure, sogni e fragilità.



"Risvegli Notturni" è un’opera che mescola sapientemente dramma psicologico, commedia e tensione teatrale, alternando momenti di leggerezza a scene di forte impatto emotivo. Il testo è un mosaico linguistico, con passaggi in siciliano, napoletano e spagnolo, evocando l’immaginario cinematografico e televisivo degli anni ‘90.



Con la regia di Giada Baiamonte, affiancata da Francesco Bonomo (aiuto regia) e Silvana Capuano (assistente drammaturga), lo spettacolo si avvale del contributo scenografico di Vittorio Caldovino, del movimento scenico curato da Eleonora Lo Re e del supporto tecnico di Giovanna Licciardi.

In scena: Giada Baiamonte, Vittorio Caldovino, Silvana Capuano, Manuela Rosaria D’Aniello, Danny Davì, Roberta D’Ignoti, ed Eleonora Lo Re



Giada Baiamonte: un'autrice tra tradizione e innovazione

Drammaturga, attrice e regista, Giada Baiamonte si è formata tra Palermo e Roma, con esperienze che spaziano dal teatro di ricerca al musical. Diplomata alla Fonderia delle Arti – Scuola di Teatro e Musical diretta da Giampiero Ingrassia, ha studiato con Lorenzo Gioielli, Edy Angelillo, Dino Scuderi e Ilaria Amaldi, affinando una scrittura che mescola realismo, dialetto e tensione drammatica. Baiamonte porta in scena storie che parlano di umanità, fragilità e trasformazione, mantenendo uno sguardo acuto sulla contemporaneità.

Due gli appuntamenti:

- Domenica 16 febbraio, ore 18:00

- Venerdì 21 febbraio, ore 21:30

Biglietti a partire da €12,50.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!