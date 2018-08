manifestazione

Roccapalumba: Musiche e balli del passato alle ''Notti di BCsicilia''

Nell'ambito della manifestazione ''Le Notti di BCsicilia'' si terrà Sabato 18 agosto 2018 alle ore 21,30 l’iniziativa ''Musiche e balli del passato''

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà Sabato 18 agosto 2018 alle ore 21,30 l’iniziativa “Musiche e balli del passato”.

L’appuntamento è in Piazza Tenente Avellone a Roccapalumba. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Roccapalumba e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il duo Isigiò si è formato da cinque anni. E’ conosciuto nell’area del trapanese per le canzoni siciliane che presentano nel particolare repertorio. Lo scopo dei due musicisti è stato da sempre quello di raccontare la storia dell’isola attraverso i canti che riecheggiano le antiche tradizioni.

