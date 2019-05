visite guidate

Sabato 25 maggio: ''Monreale, tempio di pace ecumenica … e di disputa!''

Visita alla cattedrale di Monreale

Gli Ebrei hanno per generazioni montato una tenda per custodirvi il tesoro a loro più caro; i Druidi isolavano un'aria sacra nelle foreste, e tante popolazioni nomadi sul pianeta hanno l'usanza di conficcare l'ombellico del Mondo al centro dei loro bivacchi..etc. Questa e tanta altra cultura è sincretizzata ed arricchita nell'invisibile matematico - tutto da svelare - delle architetture cristiane. Questo sarà il nostro primo passo nella visita alla cattedrale di Monreale. Perché l'impatto fenomenale dell'addobbo musivo più esteso al mondo non si deve solo alla parte istoriata, bensì alla sapiente congiunzione di geometrie sacre e teofanie della luce che, nel non detto ermetico, preparano i nostri sensi ancor prima di sollecitare la nostra mente. Seguirà poi una lettura del programma musivo così da indirizzare il visitatore alle varie letture possibili, alcune a dir poco sorprendenti. Buona visita!

