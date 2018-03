appuntamenti

Sabato 3 marzo passeggiata raccontata ''I Beati Paoli e il mistero della setta''

Andrà in replica, sabato 3 marzo in fascia serale, I Beati Paoli e il mistero della setta...

Pubblicata il: 01/03/2018

Andrà in replica, sabato 3 marzo in fascia serale, I Beati Paoli e il mistero della setta, la passeggiata raccontata storico – antropologica di Tacus Arte Integrazione Cultura. Un'indagine itinerante alla scoperta della misteriosa setta dei Beati Paoli a cui Luigi Natoli dedicò il suo romanzo più celebre.

Un enigma che da cinque secoli serpeggia all'interno del tessuto culturale cittadino, fatto di cospirazioni, patti segreti, una compagine di uomini dalle identità celate che si muove, invisibile e impietosa, riparando torti ed emanando condanne. Chi erano realmente i Beati Paoli? Quali misteri nascondono? Partendo dalla visita all’interno delle Catacombe Paleocristiane di Porta d’Ossuna, affidata agli archeologi di Archeofficina – Società Cooperativa Archeologica, si proseguirà poi lungo le vie e i vicoli del Mandamento Monte di Pietà fino a Piazzetta Settangeli. “Quello dei Beati Paoli – riferisce l'organizzatrice, Flavia Corso – è uno dei misteri più intricati e affascinanti della nostra terra. Scopo del tour è quello di dare alla leggenda una chiave di lettura investigativa, basata sulle fonti storiche raccolte, cercando di sciogliere i nodi di questa intricata matassa”

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 20.30 presso Corso Alberto Amedeo, 110 (davanti l’ingresso delle Catacombe). Partenza del tour alle 20:45 L’evento organizzato da TACUS è aperto a tutti previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonicamente.

Ad eccezione dell'ingresso alle catacombe, il percorso avverrà totalmente in esterna e su piano strada. Non sono previsti ulteriori ingressi e/o camminamenti sotterranei. La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. In caso di condizioni meteorologiche avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altre cause impreviste lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

