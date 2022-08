musica

Sabato 6 agosto ai Giardini di Villa Lampedusa ''La cena che canta'' con Massimiliano Arizzi e la sua band

Massimiliano Arizzi e la sua band, sabato 6 Agosto, da Lighea, nei cui “Giardini di Villa Lampedusa” il fine settimana sarà pieno di ritmo.

Un repertorio di brani di Mina, Patty Pravo, Alex Britti, Mario Venuti, ma anche le ultime hit internazionali. Lo eseguirà, dalle 20 alle 23 di sabato 6 Agosto al “Lighea”, in via dei Quarteri 104, Massimiliano Arizzi insieme alla sua band dando il ritmo giusto a un fine settimana di piena estate.

Per gustare un delizioso aperitivo, ma anche per provare il menu preparato per l’occasione dallo chef, prenotare al cell. 333 678 8465.

