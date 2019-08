Sagra PescaBivona

Sagra PescaBivona, tre giorni dedicati alla regina delle pesche

Dal 30 agosto al 1 settembre la Sagra PescaBivona - 34^ edizione con lo chef Peppe Giuffrè, il comico Giovanni Cangialosi, gli Ottoni Animati.

Dalla tradizionale pesca col vino, consueta a fine pasto nelle tavole dei nonni di una volta, al più sofisticato risotto con pesca e gamberi. Sono tante le ricette a base del tipico frutto estivo, che saranno declinate dall’aperitivo al dolce, durante la 34^ edizione della Sagra PescaBivona che si svolgerà venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Cooking show, percorso fieristico, salone del gusto, spettacoli, confronti sui valori nutrizionali della Pescabivona IGP e, per la prima volta, il concorso per il miglior gelato, nel programma ideato dalla cooperativa Alessandro Scarlatti, per il Comune di Bivona.



Tra i protagonisti della tre giorni della Sagra PescaBivona 2019, lo chef Peppe Giuffrè che si esibirà in un cooking show, il comico palermitano Giovanni Cangialosi, gli Ottoni Animati e la tribute band di Vasco Rossi, Colpa d’Alfredo. Presenti l’assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera e il sindaco di Bivona Milko Cinà.



Il programma della Sagra PescaBivona di venerdì 30 agosto

La 34^ edizione della Sagra PescaBivona prenderà il via alle ore 17,00 di venerdì 30 agosto in via Federico Picone, con l'inaugurazione del percorso fieristico a cui seguirà una sfilata dei gruppi folkloristici e del gruppo bandistico Giacomo Rossini di Bivona. Alle 18,30, a Palazzo San Domenico, si svolgerà un confronto sulla Pescabivona IGP. Presenti l’assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera e il sindaco di Bivona Milko Cinà. Seguirà il cooking show dello chef Peppe Giuffrè. Alle 19,00 l'apertura del Salone del gusto, alle 20,30 all'Auditorium Concezione, l'inaugurazione della mostra d’arte “Collettiva bivonese”. La serata prenderà il via alle 21.30, in piazza Guglielmo Marconi, con il defilè di moda RiciclArte a cura dell’associazione Sole sui Sicani e, alle 23.30 lo spettacolo del comico palermitano Giovanni Cangialosi.





Sabato 31 agosto, dal Museo dell’Acqua al Summer Dance Party

Sabato 31 agosto, dalle ore 10,00 la sfilata del gruppo folkloristico Bivona Folk, accompagnerà l’apertura degli stand espositivi della Sagra PescaBivona 2019. Alle 10.30, visita guidata al Museo dell’Acqua e tour della città, dalle 11.30, tra l’atrio San Domenico e la via Federico Pipitone, apertura Salone del gusto e degustazioni della Pescabivona IGP, a cura dell’IISS Pirandello di Bivona, che si ripeteranno nel pomeriggio. Alle ore 17.00, al palazzo municipale, inaugurazione della rappresentazione in 3D della Bivona del primo ‘900, a cura di Paolo Cuccia. La serata prenderà il via alle ore 21.00, in piazza Guglielmo Marconi, con l'esibizione di artisti di strada della Compagnia Joculares, alle 22,00 concerto degli Ottoni Animati a piazza San Giovanni e seguirà il Summer dance party.





Domenica 1 settembre, il primo concorso del Gelato della Sagra PescaBivona

Domenica 1 settembre, la giornata conclusiva della Sagra PescaBivona 2019, con la sfilata dei Sikania Folk, l’apertura degli stand espositivi dalle 10 a mezzanotte in via Federico Picone, e del Salone del gusto nell’Atrio San Domenico, dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sarà caratterizzata dal I° Concorso del gelato, con la partecipazione dei maestri pasticceri gelatieri dell’associazione Atrapos. La serata prenderà il via alle 22,00 in piazza Guglielmo Marconi, con l'esibizione di artisti di strada della Compagnia Joculares e alle 23.30, in piazza San Giovanni, la tribute band di Vasco Rossi, Colpa d’Afredo.

