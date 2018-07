degustazioni

Sanlorenzo celebra i frutti di mare: weekend di degustazioni

Si apre il 28 luglio la due giorni di Sanlorenzo Mercato dedicata ai frutti di mare: per l'intero weekend si potranno gustare i piatti creati appositamente dalla Pescheria del Mercato tra le tipiche ''abbanniate'' dei mercati rionali..

Ostriche, cozze, vongole e fasolari: sono i frutti di mare i protagonisti del weekend di Sanlorenzo Mercato a partire da sabato 28 luglio. Un trionfo di sapori marini per una due giorni dedicata ai frutti di mare con la possibilità di gustare, sia a pranzo che a cena e ad un prezzo speciale, piatti creati appositamente dalla Pescheria del Mercato.

All'esterno lungo il porticato, con una postazione creata ad hoc per l'occasione, si potrà optare per il piatto di ostriche (3 ostriche, 5 euro) o di fasolari (4 fasolari, 5 euro), passando per cavalli di battaglia e grandi classici come il sautè di vongole (9 euro) e le cozze scoppiate (4 euro). Spazio anche al primo, con la pasta con cozze e vongole (8 euro). Per i più indecisi, c'è il gran piatto misto con ostriche, cozze, vongole e fasolari (15 euro), con solo frutti di mare freschi nostrani di stagione. Per l’occasione, sabato e domenica, in arrivo anche lo speciale aperitivo con cozze e bollicine siciliane (5 euro), che sposa l’estrazione popolare e antica delle cozze scoppiate con la fresca raffinatezza dei vitigni siciliani.

I frutti di mare sono tra i piatti consigliati dell’estate. Ricchi di Omega-3, proteine e iodio, svolgono un’azione antinfiammatoria su tutto l’organismo, aiutano a dimagrire e a mantenere una buona attività cardiocircolatoria. Devono il loro nome al metodo di raccolta che ricorda per l'appunto quello della frutta perché vengono raccolti uno ad uno, a mano. Sono caratterizzati da uno scarso apporto calorico e lipidico che li rende alimento ideale nelle diete ipocaloriche.

Domenica sera, a partire dalle 21, si apre come di consueto il salotto radiofonico di Radio Action per il consueto appuntamento con La radio al Mercato. Il talk presentato da Vincenzo Canzone ospiterà il cabarettista e attore Marco Manera, la giornalista e organizzatrice de Il teatro del fuoco, Amelia Bucalo Triglia per un confronto aperto sui frutti di mare con esperti, nutrizionisti e pescatori che ne sveleranno segreti e peculiarità. Ospiti anche i fratelli della Cirrone Band, che si esibiranno al Mercato la prossima settimana.

