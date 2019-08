Street Food

Santa Barbara frazione di Montalbano Elicona: Evento Pizza Fritta Street Food

Lunedì 12 agosto, una serata ricchissima all'insegna del buon cibo, della musica e della comicità.

Sarà più ricco l’agosto a Montalbano Elicona grazie anche alle iniziative messe in campo dall’Associazione ViviAmo Santa Barbara, che quest’anno per la prima volta assume la regia delle tre serate in programma nelle date del 10, 11 e 12 agosto presso la splendida frazione di Santa Barbara del Comune nebroideo.

Da segnalare in particolare, l’evento che si svolgerà lunedì 12 agosto in ore serali. Sarà una serata ricchissima, con una formula mai sperimentata prima d’ora, all’insegna del buon cibo, della musica e della comicità.

Il primo “Pizza Fritta Street Food” vedrà il noto maestro pizzaiolo napoletano Enzo Piedimonte, “Artista del Gusto 2018”, prodigarsi nella preparazione della sua golosissima pizza fritta apprezzata in tutto il mondo con un vero e proprio coocking show in cui svelerà alcuni dei suoi segreti per la preparazione della pizza.

A dispensare allegria e risate poi, ci penserà il giovane cabarettista palermitano Chris Clun con la sua comicità siciliana direttamente dal programma TV “Sicilia Cabaret” e vera e propria star su youtube.

Che festa sarebbe senza la musica, il ballo, l’allegria? A questo penserà il famoso gruppo Musicale Siciliano dei “Sestosenso”.

Insomma, gli organizzatori dell’Associazione ViviAmo Santa Barbara hanno immaginato una serata intensa, originale, divertente sinteticamente descritta dallo slogan “Mangia, Ridi, Balla”.

Tutto si svolgerà nella splendida cornice della villa comunale di Santa Barbara, una delle più emozionanti terrazze che si affaccia su un panorama mozzafiato che spazia dai laghetti di Marinello, il Santuario del Tindari e le splendide Isole Eolie che da qui pare di poter toccare con un dito.

