spettacolo

Santa Flavia saluta l'estate tra musica e cabaret

Venerdì 31 agosto grande festa sul Lungomare Cristoforo Colombo a Porticello. Tanti gli artisti presenti. Risate e divertimento assicurati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/08/2018 - 16:01:24 Letto 352 volte

Una serata all’insegna dello spettacolo e del divertimento, per chiudere davvero in bellezza la stagione estiva. È “Saluto all’Estate Flavese”, appuntamento in programma venerdì 31 agosto, a partire dalle ore 21.30, sul Lungomare Cristoforo Colombo (zona Olivella), a Porticello.

L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale di Santa Flavia in collaborazione con Anci Giovani Sicilia ed il sostegno delle attività commerciali.

L’apertura della serata sarà dedicata al cabaret, con le esilaranti gag portate in scena, sul palco, da diversi artisti siciliani, tra cui il flavese Nino Balistreri e Mago Plip.

A seguire, il pubblico potrà scatenarsi al ritmo dei più coinvolgenti brani dance contemporanei e del passato proposti alla consolle dai dj Antonio “Aka Athos” Farina, Mirko “Aka Doctor Man” Genoese e Giovanni “Giovannino” Balistreri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!