Settimana della Cultura e del Gioco, gli appuntamenti dedicati ai bambini a partire da lunedì

Passeggiate animate, letture ad alta voce, laboratori e visite guidate, il tutto a misura di bambini e bambine.

Passeggiate animate, letture ad alta voce, laboratori e visite guidate, il tutto a misura di bambini e bambine. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti programmati per la Settimana della Cultura e del Gioco che entrerà nel vivo lunedì 21 per terminare martedì 28 con un’iniziativa che vedrà coinvolti gli studenti dell’Istituto Magistrale C. Finocchiaro Aprile, con il progetto “Tagghiamoci Bene”.

Gli eventi sono stati programmati per festeggiare la conclusione della Carovana dei Diritti ideata e realizzata dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo, Pasquale D’Andrea. La manifestazione è giunta quest’anno alla seconda edizione e ha visto la partecipazione delle 8 circoscrizioni di Palermo, di 3500 studenti, 250 insegnanti, oltre 100 volontari e 500 adulti a vario titolo.

“La Carovana dei Diritti- afferma D’Andrea- parte dall’idea di far conoscere i diritti ai bambini e alle bambine, dettati in seguito alla Convenzione ONU. In particolare l’intento è quello di sviluppare nei territori della città la pratica dei diritti a largo raggio. Il dato evidente è infatti un’avanzata povertà educativa specie nei minorenni, e noi istituzioni e adulti abbiamo il dovere di contrastare”.

All’interno dell’iniziativa ci saranno dei momenti dedicati alla formazione, aperta a tutti e con rilascio di attestato di partecipazione. Giorno 22 presso i locali della Gam dalle 15,00 alle 18,00, si terrà il corso di formazione sulla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, mentre Giovedì 24, dalle ore 15,00 alle 18,00, ci sarà l’ultimo corso dedicato al Gioco.

La Carovana dei Diritti si svolgerà in diverse zone di Palermo e avrà come sede principale per gli eventi la Galleria d’Arte Moderna, in via Sant’Anna, 21.

