''Settimana Santa'' a Piana degli Albanesi : mercoledì il concerto dell'orchestra Ebersbach di Stoccarda

Uno spettacolo di grande impatto dove i suoni della tradizione arbëreshe si mescolano alla musica classica e contemporanea.

Uno spettacolo di grande impatto dove i suoni della tradizione arbëreshe si mescolano alla musica classica e contemporanea. Una delle novità della Settimana Santa di Piana degli Albanesi è la partecipazione dell’orchestra Ebersbach di Stoccarda, composta da 25 fisarmonicisti, che si esibirà mercoledì 28 marzo, alle 16.30, presso il teatro Diocesano di Piana degli Albanesi.

L’orchestra rappresenta un importante punto di riferimento per questo genere musicale e ha partecipato a festival internazionali, ottenendo numerosi ed importanti riconoscimenti. In occasione della Pasqua, i fisarmonicisti eseguiranno brani di musica classica, contemporanea e famose colonne sonore, duettando sul palcoscenico con il musicista siciliano Pierpaolo Petta per uno spettacolo di grande impatto.

