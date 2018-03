settimana santa

Settimana Santa, gli eventi da non perdere a Palermo

La Settimana Santa è alle porte e sono tanti gli eventi organizzati a Palermo. Ecco quelli da non perdere.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/03/2018 - 11:59:32 Letto 350 volte

La Settimana Santa è alle porte e sono tanti gli eventi organizzati a Palermo. Ecco quelli da non perdere.

La Settimana Santa di Palermo si apre con la 53esima edizione della sacra rappresentazione della Passione di Gesù, promossa da Progetto Zyz "La Palermo Splendente", che dal 24 al 29 marzo coinvolge Partanna Mondello e il centro storico del capoluogo. Il primo atto va in scena sabato 24 marzo a partire dalle 16 da piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, con le tappe iniziali della Via Crucis. Gesù con la sua pesante Croce e i Ladroni sono scortati verso il Calvario dai soldati Romani a cavallo, accompagnati dal popolo, da Anna e Caifa e da Ponzio Pilato, Claudia e Quintilio. Tre le "cadute" in cui incontra il Cireneo, la Veronica e la Maddalena, prima del drammatico incontro con la madre Maria e le donne ai Quattro Canti. L'ultima "caduta" si tiene davanti alla Chiesa di Santa Caterina in piazza Bellini, dove Gesù viene portato via dai Romani.

Una suggestiva rappresentazione vivente della Passione di Gesù: sabato 24 e domenica 25 marzo va in scena "The Passion of the Christ", per la regia di Francesco Cosenza. L'evento è organizzato dalla Parrocchia di San Giacomo dei Militari con il gruppo teatrale Tra Palco e Realtà. In scena i momenti salienti della tragica vicenda di Cristo, dal processo alla salita sul Monte Calvario, fino alla crocifissione.

La Settimana Santa ai Fornai è uno degli appuntamenti più attesi durante il periodo pasquale a Palermo, figlia di una tradizione lunghissima che si ripete ogni anno coinvolgendo fedeli e non in uno spettacolare programma dedicato alla Passione e morte di Cristo. A cura della Venerabile Confraternita di Maria Santissima Addolorata dei Fornai, della Chiesa di San Giuseppe Cafasso all'Albegheria, quest'anno l'evento fa parte del programma di "Palermo Capitale della Cultura 2018". La Domenica delle Palme (25 marzo alle 9.15) avverrà la benedizione dei ramoscelli di ulivo e delle palme in concomitanza alla rappresentazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, con decine di comparse e figuranti che impersonano gli apostoli, le guardie e il popolo. Le rappresentazioni entrano nel vivo il Giovedì Santo (29 marzo alle 16) con la messa in scena dell'Ultima Cena e dell'arresto di Gesù e il Venerdì Santo (30 marzo alle 15) con la condanna, la crocifissione e la morte, seguite dalla Solenne Processione con i simulacri del Cristo morto e della Madre Addolorata per le vie del quartiere. La Settimana Santa si conclude domenica 1 aprile, giorno di Pasqua, con la rappresentazione della Resurrezione e del trionfo di Cristo.

Le celebrazioni della Settimana Santa nella Cattedrale di Palermo, presiedute dall'Arcivescovo Corrado Lorefice, prendono il via domenica 25 marzo con la benedizione delle palme. Segue il solenne Triduo Pasquale, a partire dal Giovedì Santo: il 29 marzo alle 9.30 si tiene la Messa Crismale con la partecipazione dei Sacerdoti diocesani e religiosi dell’Arcidiocesi, durante la quale vengono benedetti gli oli santi, utilizzato per segnare i battezzandi, gli infermi, i cresimati, e gli stessi sacerdoti e vescovi, come segno della consacrazione dello Spirito Santo. Alle 18 si tiene la Santa Messa "Nella Cena del Signore", che ricorda quell’ultima Cena durante la quale Gesù istituì l’Eucaristia e il sacerdozio ministeriale, con il tradizionale rito della lavanda dei piedi, mentre alle 22 si svolge l’Adorazione Eucaristica presso l’Altare della Reposizione. La mattina del Venerdì Santo, il 30 marzo, si tiene la Liturgia delle Ore con la partecipazione del Seminario Arcivescovile e con sacerdoti, suore e laici Nel pomeriggio, mentre nel pomeriggio la Liturgia della Passione con la proclamazione della Passione di Gesù dal Vangelo di Giovanni, la Preghiera universale, lo scoprimento, l’ostensione e l’adorazione della Croce, quindi la Comunione eucaristica. Il 31 marzo, il Sabato Santo, alle 22.30 la Veglia Pasquale ricorda la notte santa in cui Cristo è risorto, con la benedizione del fuoco, la processione all’altare con il cero pasquale, il canto del Preconio Pasquale, la Liturgia della Parola, la Liturgia battesimale e la Liturgia Eucaristica. La Domenica di Pasqua, dopo la celebrazione Eucaristica al carcere dell’Ucciardone alle 9, si tiene infine il Solenne Pontificale della Pasqua di Risurrezione e Benedizione Apostolica con annessa l’indulgenza plenaria (ore 11).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!