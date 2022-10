mostra fotografica

Si conclude oggi la mostra fotografica di Antonio Musotto

''Il mare d'inverno è come un film in bianco e nero ma non solo'' di Antonio Musotto.

Pubblicata il: 29/10/2022

Si conclude oggi la mostra di fotografie di Antonio Musotto, intitolata “Il mare d’inverno è come un film in bianco e nero ma non solo”. Circa sedici fotografie esposte nella cornice intima del Vicolo San Carlo, a cura di Vicolo4, la maggior parte delle quali in bianco e nero. Grande partecipazione di pubblico, che ha lasciato traccia del suo passaggio nel “quaderno d’appunti” della mostra.

Antonio Musotto è uno scrittore-in pausa, come dice di se stesso, che adotta lo stile fotografico e predilige la narrazione tramite l’immagine, piuttosto che l’effetto “wow” che non lascia riflettere l’osservatore.

“Il mare mi affascina in modo particolare, ma quello in inverno è sicuramente più pittoresco – dice Antonio Musotto - e si presta ad essere catturato dall’obiettivo di una macchina fotografica. Questa mostra è un viaggio dall’Australia fino a giungere a Palermo. Un viaggio di emozioni, di riflessioni, di sogni che guardi con gli occhi di chi ha tante cose ancora da raccontare”.

Antonio Musotto ama l’azzurro in contrasto con il bianco e nero, segue i riflessi, i giochi del sole nel mare e nell’acqua, i capricci di luce che si formano e si sformano.

Cerca il colore ovunque, anche in un arcobaleno che arricchisce il cielo di Palermo, con il desiderio di guardare e fissare le cose del tempo. Ama le onde del mare, che nel suo obiettivo diventano giganteschi ricami che affascinano per i contrasti frequenti tra il bianco e il nero. Nel mare si formano fantasie che lui riesce a bloccare in un clic e qui i colori s’incrociano mentre la luce gioca e impreziosisce. In alcune sue fotografie il mare sfuma mostrando malinconici grigi, luminosi azzurri, incroci di verde e di blu, giochi di nero e di bianco sempre arricchiti da qualcosa o qualcuno che non ti immaginavi: un cane, un bambino, un ciclista, un arcobaleno, etc..

Immagini di una realtà che s’imprime nella memoria e che vive col piacere dei ricordi. Una porzione di vita strappata grazie all’obiettivo fotografico e resa visibile per sempre. Un viaggio senza parole, una documentazione, un reportage che cattura il bello, l’armonia, la caducità, il senso inevitabile dello scorrere del tempo. Dall’inquadratura quadrangolare, che denuncia una certa confidenza con la fotografia di strada, si evince una forte tendenza ad interpretare la vita, con le sue sfumature e i suoi “angoli” più nascosti.

La mostra è visitabile oggi dalle ore 16,30 alle 20,00. Potrete rivedere la mostra e altre sue fotografie sul sito www.antoniomusottofotografie.com

