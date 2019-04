musica e danze

Sicilia e Sud Italia: musiche e danze di tradizione

Serate a tema balli tradizionali alla Casa della Cooperazione.

A grande richiesta ritornano le serate a tema balli tradizionali alla Casa della Cooperazione. L'iniziativa si aprirà con l'intervento del Prof. Pino Biondo, ricercatore ed esperto di etnomusicologia, che presenterà il volume "Sicilia. Musiche da ballo di tradizione". Si tratta della prima pubblicazione videografica riguardo i balli popolari siciliani e ne costituisce un archivio imprescindibile e insostituibile per la conoscenza e l'analisi di essi. Alla proiezione di un docu-film seguirà la spiegazione di due balli: la Sissa (Bompietro) e la Tarantella a tre con scambio (Troina), che saranno riproposte con la musica dal vivo durante la festa a ballu serale.

La serata proseguirà con uno sfizioso aperitivo in ottima compagnia e l'immancabile presenza dei grandi musicisti Antonio Putzu e Lorenzo Profita, che con Chiara Vizzini e Gaetano Chirico de La Compagnia di Ballo Popolare animeranno la serata e guideranno le danze.

Per la partecipazione al mini-stage con il prof. Pino Biondo, all'aperitivo e alla festa a ballu è richiesto un contributo di 10 euro.

L'aperitivo è su prenotazione via Whatsapp al numero 3801098857.



L'ingresso è riservato ai soci Arci. Chi non ha la tessera Arci può richiederla la sera stessa al costo di 5 euro. La tessera Arci è valida per l'anno sociale 2018/2019 in tutti i circoli Arci d'Italia.



Info: 091 6175791

