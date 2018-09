fiera mercato

Sicilian Handmade Market 2019: al palazzo asmundo due giorni dedicati alle eccellenze siciliane

L'Associazione Artigianando presenta la nuova edizione del ''Sicilian Handmade Market'' la fiera mercato in programma sabato 29, dalle 10 alle 22, e Domenica 30, dalle 10 alle 20, all'interno di Palazzo Asmundo

Pubblicata il: 24/09/2018

Prodotti artigianali d’eccellenza, un palazzo museo storico, una delle zone più storiche e centrali della città di Palermo: l’Associazione Artigianando presenta così la nuova edizione del “Sicilian Handmade Market” la fiera mercato in programma sabato 29, dalle 10 alle 22, e Domenica 30, dalle 10 alle 20, all’interno di Palazzo Asmundo (via Pietro Novelli 3) che unisce in un unico spazio, le grandi eccellenze del prodotto artigianale proveniente da tutta l’isola.

All’interno del grande salone centrale, con vista sulla grande Cattedrale di Palermo, verranno allestiti venti spazi con il meglio dei prodotti artigianali “made in sicily”, che uniscono Palermo ad Agrigento e Alcamo, passando per Trapani e provincia. Gli avventori troveranno monili dipinti a mano, ceramiche, gioielli al chiacchierino, prodotti realizzati con la tecnica della ceroplastica, sfere artistiche decorate a mano con tessuti pregiati, prodotti in legno, due spazi dedicati al vintage, borse e tanto altro. Anche per gli amanti della gastronomia, saranno allestiti due spazi dedicati ai prodotti a Km zero e slow food.

Anche quest’anno, la direzione di Palazzo Asmundo mette a disposizione le sue storiche sale per queste nuove edizioni della Fiera che si susseguiranno nel corso dell’anno, rinnovando così la sua fiducia nell’organizzazione di questo tipo di eventi che in sette edizioni ha permesso a migliaia di persone di ammirare la bellezza celate all’interno delle sue antiche mura.

