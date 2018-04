Facciamo squadra insieme

Sport, musica, cabaret e solidarietà: al via ''Facciamo squadra insieme''

Parte ''Facciamo squadra insieme'', la kermesse per la raccolta fondi per la realizzazione della prima scuola di minibasket in carrozzina in Sicilia.

Parte “Facciamo squadra insieme”, la kermesse per la raccolta fondi per la realizzazione della prima scuola di minibasket in carrozzina in Sicilia, con sport, musica, cabaret e solidarietà. Il progetto è promosso ed organizzato dal Club Rotary di Palermo “Teatro del Sole”, presieduto da Paolo Lo Iacono, in collaborazione con l'associazione “Francesca Morvillo onlus” per i bambini dell'Associazione sportiva dilettantistica “I ragazzi di Panormus”.

Si partirà giovedì 5 aprile con il concerto de “I Siestango Quartet” di Palermo Classica. Il progetto è stato presentato oggi a Villa Niscemi. Presenti il sindaco Loeluca Orlando, i rappresentanti del Rotary Club di Palermo Teatro del Sole, l’associazione Francesca Morvillo onlus, I ragazzi di Panormus. Tante le associazioni e le federazioni sportive presenti, all’insegna davvero della collaborazione e del gioco di squadra.

“La creazione della prima scuola in Sicilia di minibasket in carrozzina - dice Paolo Lo Iacono, presidente del Club Rotary Palermo Teatro del Sole - rappresenta un’opportunità per i bambini diversamente abili di superare ogni limite. La pallacanestro aiuta a crescere in autostima e consapevolezza in un mix vincente di divertimento ed inclusione sociale. Perché siamo convinti che migliorare la qualità del tempo libero, significa migliorare la qualità della vita”. "Una importante sinergia fra amministrazione pubblica e privato sociale, frutto della sensibilità e della professionalità espresse dagli operatori dell'Associazione "I ragazzi di Panormus"- dice Leoluca Orlando, sindaco di Palermo- ma soprattutto frutto della passione con cui proprio i giovani sportivi si impegnano in questo come in tanti altri sport. La nascita di questa scuola rappresenterà certamente un fiore all'occhiello non solo di Palermo ma per tutta la Sicilia".

Il progetto si prefigge l'obiettivo di raccogliere fondi per consentire l'acquisto dei necessari beni strumentali (carrozzine, materiale sportivo, un pulmino per il trasporto dei ragazzi) perché i ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 19 anni abbiano la possibilità di partecipare ai campionati federali. A fianco del Club Rotary di Palermo “Teatro del Sole”, anche l'associazione “Francesca Morvillo onlus” presieduto da Giancarlo Grassi, che da anni si distingue per le sue attività a favore di chi ha bisogno, dalle famiglie disagiate ai clochard. Al tavolo di conferenza Gaetano Lo Cicero, vicepresipresidente dell'associazione: “Non potevamo non accogliere la proposta del Rotary Teatro del Sole per cercare di risolvere una questione così importante di disagio giovanile – ha detto Lo Cicero - Abbiamo dato la disponibilità a fare da tramite per l’acquisto delle carrozzine”.

Il Progetto “Facciamo squadra insieme”, è il primo step per costruire il volto vincente della diversabilità con il coinvolgimento degli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado. La Scuola di minibasket in carrozzina farà riferimento all'associazione sportiva dilettantitistica “I ragazzi di Palermo”, con il play maker Ninni Gambino, squadra campione d'inverno nel campionato di serie B, nel girone meridionale. A rappresentare la squadra il coach Maurizio Gambino.

“Tutto è iniziato con “Candido Junior Camp 1° Sport Summer Paralimpico” un campus sportivo con l’obiettivo di avvicinarei ragazzi disabili allo sport e favorirne l’inclusione sociale – spiega Ninni Gambino vicepresidente del Cip Sicilia, delegato della Federazione italiana nuoto paralimpico Sicilia e presidente dell'ASD “I Ragazzi di Panormus”-. Ora stiamo cercando di entrare nelle scuole e coinvolgere gli studenti nella squadra di basket in carrozzina. Non tutte le famiglie purtroppo possono sostenere i figli nelle loro passioni. Ecco perchè ringraziamo il Club Rotary di Palermo “Teatro del Sole” di aver promosso ed organizzato questo progetto”.

Ricco e variegato il calendario degli appuntamenti con artisti, sportivi, cabarettisti che, a titolo gratuito, mettono a disposizione il loro talento per sostenere la raccolta fondi. Al via il 5 ed il 7 aprile alle 21,00 con l'Accademia musicale Palermo Classica per “One Day love” con I Siestango Quartet in concerto all’Auditorium San Mattia ai Crociferi. Sulla musica danzeranno i maestri di tango Silvina Larrea e Pablo Pouchot della scuola “Civitas Tango”.

“E’ importante che la musica e l’arte in genere siano a servizio della comunità e sposino cause umanitarie come questa – ha dichiarato Girolamo Salerno direttore artistico dell’Accademia musicale Palermo Classica – alle iniziative sociali dobbiamo partecipare e contribuire tutti”.

