Stasera lo spettacolo della Superluna Rosa in live streaming su Facebook

Superluna Rosa di Aprile: Mercoledì 8 dalle ore 20:30 in live streaming su Facebook.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2020 - 18:33:27 Letto 446 volte

Arriva la Superluna Rosa – la Luna piena più bella e spettacolare del 2020 – da ammirare in diretta streaming guidati da Astronomitaly per godere della bellezza del cielo anche durante la quarantena.

Il team di Astronomitaly torna in diretta su Facebook per far ammirare a tutti gli appassionati la Luna piena più suggestiva dell’anno, la cosiddetta “Superluna Rosa” (“Full Pink Moon”), così chiamata dagli Indiani d’America poiché era il mese in cui fiorivano le rose selvatiche.

Dalle ore 20:30 Fabrizio Marra, founder di Astronomitaly, insieme all’astrobiofisica Elisa Fardelli e in collegamento con altri ospiti d’eccezione, farà compiere agli spettatori un “viaggio sulla Luna”, con spiegazioni sul nostro bellissimo satellite naturale – dalla genesi della Luna ai consigli su come e quando osservarla e fotografarla.

Restiamo a casa ma non perdiamoci l’emozione di osservare la Luna e scoprirne tante curiosità.

Preparate gli Smartphone e le Reflex ed inviate i vostri scatti ad Astronomitaly che pubblicherà e racconterà in diretta anche le foto degli spettatori!

Appuntamento Mercoledì 8 Aprile dalle ore 20:30 sulla pagina Facebook di Astronomitaly: https://www.facebook.com/Astronomitaly/

