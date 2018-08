musica indie e rock

Sulle Madonie torna Ypsigrock: 3 giorni di musica tra indie e rock

Dal 9 al 12 agosto ventitré band internazionali e quattro diversi palchi per l'Ypsigrock 2018 di Castelbuono

(La foto di Stefano Masselli)

Dal 9 al 12 agosto ventitré band internazionali e quattro diversi palchi per l’Ypsigrock 2018 di Castelbuono, il primo boutique festival d’Italia diventato punto di riferimento per gli appassionati di cultura Indie e giunto quest’anno alla ventiduesima edizione.

Un evento di musica live che per un lungo weekend richiama migliaia di persone nello splendido borgo medievale di Castelbuono, sulle Madonie. Il 9 agosto, il ceck-in all’Ypsicamping. Dal giorno dopo i concerti.

Tra gli ospiti attesi: The Horror, The Radio Dept e la band britannica Shame. Inoltre, concerti in esclusiva per l'italia di The Jesus and Mary Chain, The Horrors e The Radio Dept e il debutto di Aurora.

