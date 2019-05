Targa Florio

Targa Florio 2019: al via la nuova edizione

La corsa automobilistica più antica del mondo si svolgerà dal 9 al 12 Maggio 2019.

09/05/2019

L'edizione “103° Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia - Targa Florio Historic Rally 2019” che si svolgerà dal 9 al 12 Maggio 2019.

La corsa automobilistica più antica del mondo partirà dal Teatro Massimo di Palermo, attraverserà le Madonie, farà tappa a Termini Imerese, per il passaggio delle meravigliose auto storiche e per la emozionante prova spettacolo a sfide cronometrate, e si concluderà al Belvedere di Termini Imerese domenica 12 maggio per le premiazioni.

La Città di Termini Imerese è stata scelta anche come sede delle operazioni preliminari che si svolgeranno presso il prestigioso “Museo del motorismo Siciliano e della Targa Florio” alle ore 10:00 di sabato 11 maggio e saranno aperte al pubblico.

A nome della Amministrazione comunale il Vice Sindaco Licia Fullone: “ci tengo a ringraziare Aci Sport Italia, nelle persone del dott. Rogano, Angelo Pizzuto e Marco Cascino, per l’opportunità data alla nostra Città. Ringrazio anche il Presidente dell’Autorità Portuale dott. Pasqualino Monti per avere autorizzato lo svolgimento delle prove spettacolo nell’area portuale, e la nostra Polizia Municipale che anche quest’anno lavorerà a fianco delle altre Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dei visitatori. Un ringraziamento particolare va all’instancabile Nuccio Salemi che con la sua passione, la sua esperienza e la sua capacità organizzativa ha contribuito alla pianificazione della manifestazione, insieme agli Assessori Rosa Lo Bianco e Salvatore Messineo. Ci auguriamo che siano numerosi i visitatori che assisteranno a questa edizione, in modo che anche le nostre attività commerciali possano trarne beneficio, e che il tutto si svolga senza intoppi e in sicurezza”

