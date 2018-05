sanlorenzo mercato

Tempo di fragole a Sanlorenzo Mercato, due giorni di degustazioni

A Sanlorenzo Mercato il 5 maggio si apre il weekend delle fragole.

A Sanlorenzo Mercato il 5 maggio si apre il weekend delle fragole: i prelibati frutti rossi si potranno degustare e acquistare durante la due giorni, in un confronto diretto con il produttore che ne racconterà segreti e peculiarità.

Si comincia sabato 5 maggio, alle 12, con la degustazione e la vendita delle fragole dell’azienda Maniaci di Partinico, impresa a conduzione familiare specializzata nella produzione, coltivazione e commercializzazione di fragole, oltre che di frutta e ortaggi di stagione, che impiega tecniche innovative e metodologie biologiche integrate. Sarà possibile così confrontarsi con chi coltiva le fragole riducendo al minimo l'uso di fitofarmaci con l’uso delle api per l'impollinazione naturale, la raccolta fatta a mano e il confezionamento realizzato direttamente sui campi. L’Ortofrutta presenterà poi la sua macedonia di fragole al succo d’arancia e i suoi centrifugati, rigorosamente a base di fragole fresche, con quattro nuove proposte: si va dal mix “dolce” con banana, fragola, zenzero e limone al “vitamina C” a base di fragola, carota, mela e zenzero, passando per il “goloso” con fragola, mandarino, banana, mela, sedano, zenzero e menta e il “drenante” a base di fragola e finocchio.

E per i più golosi, sabato a cena e domenica a pranzo ci saranno gli stecchi di fragole al cioccolato realizzati sul momento con la speciale fontana di cioccolato montata per l'occasione nel porticato del Mercato, mentre l’azienda Tudìa direttamente da Petralia Sottana proporrà la sua confettura extra di fragole raccontando tecniche e modalità di produzione di un’azienda agricola che pratica la coltivazione a campo aperto. Spazio anche alle golosità delle botteghe “dolci” del Mercato: dal gelato alla fragola alle mousse e pasticcini alle fragole della Gelateria passando per il pan di fragola e le crostate del Forno.

Ma il Mercato pensa anche ai più piccoli, con i laboratori per bambini organizzati in collaborazione con Palermobimbi e ospitati nell’apposita area loro dedicata: dal laboratorio in 3D di sabato alle 16.30 che consentirà ai bambini di sperimentare il mondo dei maker e delle nuove tecnologie di autoproduzione con la realizzazione di un oggetto tridimensionale alla produzione a mano dei cestini di fragole, laboratorio manuale di domenica alle 13 con cui i piccoli produrranno delle piccole scatole porta fragole.

