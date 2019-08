notte medievale

Termini Imerese, una ''Notte al Castello''

Domenica 25 agosto a Termini Imerese l'iniziativa dal titolo ''Una Notte al Castello''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2019 - 15:12:55 Letto 357 volte

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domenica 25 agosto 2019 alle ore 21,30 a Termini Imerese l’iniziativa dal titolo “Una Notte al Castello”. L’appuntamento è all’interno del castello che si erge nel belvedere cittadino. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con l’Associazione La Casa di Stenio, il Comune di Termini Imerese e il patrocinio della Regione Siciliana.

Dopo la presentazione di Miriam Millonzi, Presidente della sezione BCsicilia di Termini Imerese, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia, prende il via la manifestazione una notte al Castello. Si inizia con il racconto della storia del castello di Termini a cura di Cosimo Serio, dell’Associazione “La Casa di Stenio”. A seguire Cinzia Carraro leggerà alcuni brani tratti dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Poi alla presenza di figuranti in abiti medievali, del Gruppo BCsicilia di Caccamo, si svolgerà l'investitura di un cavaliere. A seguire l'investitura di bambini e bambine in giovani cavalieri e damigelle. Ad ogni ragazzo verrà consegnata una pergamena in ricordo dell’evento. L’ingresso è gratuito.

