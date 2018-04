La via dei librai

Terza edizione de ''La via dei librai'', Palermo sarà ancora ''la città che legge''

La manifestazione dedicata ai libri è nata nel 2016 grazie all'Associazione ''Cassaro Alto''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2018 - 14:18:19 Letto 372 volte

Torna "La via dei librai", la manifestazione dedicata ai libri nata nel 2016 grazie all'Associazione “Cassaro Alto”. Un chilometro di passione, di cultura e di amore per i libri e la lettura: dai Quattro Canti fino al piano della Cattedrale, estendendo alla Biblioteca Comunale in piazza Casa Professa, e a Palazzo Abatellis in via Alloro. L’inaugurazione è prevista alle ore 9,45 di domani sabato 21 aprile sul piano della Cattedrale, con gli alunni del Convitto Nazionale Falcone con letture da "Le città invisibili" di Italo Calvino; un assaggio anche stasera, con un'anteprima musicale a San Giovanni Decollato. "La via dei librai" sarà fruibile fino a lunedì 23 aprile.

Con i suoi 60 stand e 3 isole letterarie (Leonardo Sciascia: piazza Bologni, Vincenzo Consolo: piano della Cattedrale, Salvatore Quasimodo: via Collegio di Giusino), l'iniziativa promette di coinvolgere e appassionare più delle prime due edizioni, accolte con grandissimo favore.

L’evento è inserito nel calendario delle manifestazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e del Maggio dei Libri 2018. "La Via dei Librai – ha detto oggi il sindaco del Comune di Palermo Leoluca Orlando durante la conferenza stampa di presentazione – costituisce un passaggio fondamentale verso la formalizzazione e la promozione del Patto per la lettura per la Città di Palermo che, coinvolgendo attori pubblici e privati, sarà uno dei processi strategici verso la Palermo sostenibile del 2030. L’iniziativa ha allo stesso tempo valenza di attrattore turistico e di evento culturale e sociale, che coinvolge sempre più numerose organizzazioni che si occupano istituzionalmente di libri, di formazione dei giovani, di cultura e di patrimonio culturale". Orlando poi ha concluso con un buon auspicio: "Per l’edizione del prossimo anno auspichiamo l’unione tra il Cassaro Alto ed il Cassaro Basso. Dalla Cattedrale a piazza Marina, per coniugare il cambiamento culturale con le attività economiche”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!