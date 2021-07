esposizione virtuale

''The Pavilion - Erwin Wurm'' la mostra di opere digitali ai Cantieri alla Zisa

I visitatori possono fondersi con le sculture digitali e scattare foto di questo momento, che sfociano così in un'opera d'arte partecipata con Erwin Wurm.

L’associazione culturale Insula è lieta di presentare ai Cantieri Culturali alla Zisa “The Pavilion - Erwin Wurm”, una sala espositiva virtuale nello spazio reale, mostra di opere digitali dell’artista Erwin Wurm, tra i nomi di riferimento del’arte contemporanea internazionale, già ospite alla Biennale di Arti visive di Venezia nel 2017 come artista chiamato a rappresentare l’Austria.

The Pavilion si inaugura il 27 luglio alle 19, (presentazione alla stampa alle ore 18 all’ingresso dei Cantieri Culturali alla Zisa) alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando, dell’assessore alla cultura Mario Zito e del curatore del progetto, Jürgen Weishäupl, insieme ad alcuni esponenti dello sviluppo della app, che presentaranno l’innovativa modalità di fruizione di un progetto espositivo che materializza le sculture digitali di Erwin Wurm in un contesto reale, grazie ad una speciale applicazione per iphone e ipad, attraverso i quali i visitatori potranno visualizzare le opere d’arte utilizzando l’apposita APP WIKAR sullo smartphone (App Store- Google Play).

Non solo, perché oltre a materializzarsi, questa applicazione fa sì che le sculture digitali possano essere fotografate in un contesto reale o accanto ad una persona, unificando, in un’unica immagine, l’elemento digitale e quello reale. Per la prima mostra al The Pavilion, Erwin Wurm propone una serie di sculture digitali accessibili che possono essere viste dai visitatori tramite AR (Augmented Reality).

I visitatori possono fondersi con le sculture digitali e scattare foto di questo momento, che sfociano così in un’opera d’arte partecipata con Erwin Wurm, come nelle celebri “One Minute Sculptures” o nella serie di opere di fusione di oggetti e corpi di visitatori, Erwin Wurm prende sul serio lo spettatore come co-autore dell’opera, con una perfomance del pubblico che crea e completa l’opera (le sculture digitali saranno visibili fino al 30 settembre, ingresso libero).

I Cantieri alla Zisa, in vari spazi esterni della cittadella culturale, diventaranno così un percorso open air per l’esposizione che proporrà una ventina di sculture: si sarà accolti nel viale d’ingresso dallo stesso autoritratto di Wurm, seduto su un tappeto volante, si potrà visualizzare, parcheggiata davanti al cinema de Seta, una grossa e morbida automobile metallizata, una delle sue celebri “Fat Car”, si scopriranno poi sculture con pistole annodate poste davanti Zac e molte altre sculture dal segno Pop-surreale tipico del linguaggio di Wurm, da fiori e piante giganti a corpi - salsicce, ironiche e dissacranti, disseminate tra i viali dei Cantieri, che si trasformeranno in un museo a cielo aperto. Sarà anche un progetto di valorizzazione dei Cantieri, i cui spazi esterni potranno essere fuiti come spazi culturali anche nel momento della chiusura estiva delle realtà presenti nella cittadella.

Le opere di Wurm fanno parte di prestigiose collezioni in tutto il mondo, tra cui il Solomon R. Guggenheim Museum, la collezione Peggy Guggenheim, il Walker Art Center, il Museo Ludwig, il museo d'arte di St. Gallen, il Musée d'art contemporain de Lyon, il Centre Pompidou e molti altri.

Il progetto The Pavilion a Palermo è reso possibile grazie all’app WIKAR sviluppata in collaborazione con l’Advanced Visualization Lab del National Center for Supercomputing Applications presso l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, il Cyprus Institute, il DARIAH uDIGISH Working Group, Studio Calas e BEAMY.space.; il coordinamento generale del progetto e la comunicazione sono dell’associazione culturale Insula, in collaborazione con Cre.zi Plus.

